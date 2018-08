Gay | il sindaco di Sesto Di Stefano Fi | “No a registrazione figlio di due donne

I giudici ordinano al sindaco di Verona di riconoscere i due papà Gay genitori di un bambino : Il sindaco di Verona Federico Sboarina (centrodestra) deve riconoscer i due padri gay di un bimbo nato in Canada da madre surrogata. Glielo ordina la Corte di appello di Venezia, alla quale i genitori del piccolo si erano rivolti per far valere le proprie ragioni.E i giudici gli hanno dato ragione, come riporta Il Gazzettino.Protesta, invece, il ministro leghista (e veronese) per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana: "Penso che la ...

Gay Pride - il sindaco Sala in testa al corteo canta “Bella Ciao” : “Milano isolata - ma sui diritti non si arretra” : “Divergenze con Fontana? Lo trovo ineludibile. Abbiamo una visione diversa delle cose. E anche se Milano appare un po’ isolata è importante continuare ad andare avanti. Non c’è da preoccuparsi, ma da avere fiducia”. Sono state le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la sfilata della marcia per il Gay Pride. Sala, pochi minuti prima, ha cantato “Bella ciao” con le persone presenti al ...

'Gay di m**da - dimettiti' : lettera anonima con proiettili al sindaco di San Giorgio a Cremano : 'Gay di merda, dimettiti o facciamo del male a te e alla tua famiglia': così il testo di una lettera anonima recapitata al sindaco Pd di San Giorgio, Giorgio Zinno, venerdì mattina. Non finisce qui: ...