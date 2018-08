Gas Yamal supera scisto americano in Spagna

it.sputniknews

: RT @SACEgroup: Si apre in Russia ???? una nuova rotta per il commercio del #gas naturale: noi abbiamo garantito € 400 milioni per la realizza… - gicvd : RT @SACEgroup: Si apre in Russia ???? una nuova rotta per il commercio del #gas naturale: noi abbiamo garantito € 400 milioni per la realizza… - McfChiara : RT @SACEgroup: Si apre in Russia ???? una nuova rotta per il commercio del #gas naturale: noi abbiamo garantito € 400 milioni per la realizza… - RobertoSaporito : RT @SACEgroup: Si apre in Russia ???? una nuova rotta per il commercio del #gas naturale: noi abbiamo garantito € 400 milioni per la realizza… -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Come già riferito, a livello internazionale dall'agenzia Timera Energy il progettoè uno dei più promettenti al mondo. In totale per il progettoè prevista ogni anno la fornitura di 16,5 ...