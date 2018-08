Galaxy Note 9 Samsung svela il suo nuovo modello di punta

Samsung Galaxy Note 9 in vendita dal 24 agosto con un processore più performante e S Pen per controllo a distanza : Samsung ha annunciato il nuovo Galaxy Note 9, nuova generazione dello smartphone con il pennino del produttore coreano, che debutta in 4 colori (solo 3 arriveranno in Italia), con uno schermo Super AMOLED da 6,4″ ed una batteria da 4000mAh per poter arrivare a fine giornata con supporto alla ricarica wireless. Il design continua a seguire i trend del 2018, con cornici iper ridotte, bordi curvati ed uno schermo che occupa gran parte ...

Samsung Galaxy Note 9 è ufficiale : specifiche tecniche - uscita - prezzo : Samsung Galaxy Note 9 è ufficiale, il phablet su cui l’azienda sudcoreana ha puntato molto, più che per altri modelli, a causa delle scarse vendite del Galaxy S9 ed S9 Plus, è stato presentato alle 17, ora italiana, a New York. Svelate design e specifiche tecniche, in realtà confermate quelle trapelate negli ultimi giorni. Samsung Galaxy Note 9: tutto confermato Tutto confermato, le specifiche trapelate fino al momento della presentazione ...

Galaxy Note 9 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Galaxy Note 9. Ecco la Scheda Tecnica di Galaxy Note 9 e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Galaxy Note 9 Galaxy Note 9 non ha più segreti: specifiche e design completamente svelati. Samsung Galaxy Note 9 è il miglior Note di sempre. L’ultimo nato della famiglia Note porta l’esperienza di questa […]

Samsung lancia Galaxy Note 9 : presentato a New York il nuovo top di gamma : ... oltre all'autonomia di circa 7 giorni, ha deciso di puntare forte sull'universo femminile - oltre alla colorazione rosa anche le dimensioni più contenute strizzano l'occhio alle donne - e al mondo ...

Samsung Galaxy Note 9 : prezzo - caratteristiche e data di uscita : Samsung ha svelato a New York il nuovo Samsung Galaxy Note 9, l’ultimo smartphone top di gamma col pennino. Un dispositivo che conferma la bontà della rivoluzione chiamata Infinity Display dello scorso anno e rilancia l’azione di Samsung in vista del prossimo anno, quello del decimo anniversario dal primo Galaxy, che potrebbe coincidere con una nuova rivoluzione dal punto di vista del design o delle caratteristiche tecniche… ...

Samsung Galaxy Note 9 ufficiale : sempre più come avere il mondo in tasca : Se questo non è il mondo in tasca, poco ci manca! Ci sarebbe molto altro da aggiungere, ma non vogliamo tediarvi troppo, perché c'è anche un'anteprima che vi aspetta e prossimamente arriverà anche la ...

DIRETTA / Galaxy Note 9 : presentazione ufficiale LIVE del nuovo phablet | Oggi - giovedì 9 agosto 2018 - dalle ore 17 - 00 : Galaxy Note 9: la presentazione ufficiale LIVE del nuovo phablet. Immagine: phoneworld.com.pk DIRETTA / Galaxy Note 9: presentazione ufficiale LIVE del nuovo phablet - Oggi, giovedì 9 agosto 2018, ...

Ufficiali scheda tecnica - foto e prezzo Samsung Galaxy Note 9 : in Italia a partire da quando? : La scheda tecnica, le foto e pure il prezzo Samsung Galaxy Note 9 sono Ufficiali oggi 9 agosto: ai margini della presentazione del phablet 2018 appena conclusa a New York, tutte le specifiche dello smartphone sono state rivelate, compreso il costo del dispositivo e le sue funzionalità di punta. Quando vedremo il nuovo modello in Italia, pronto per la vendita? Tutti i dettagli del caso sono presenti in questo approfondimento. Partiamo dalla ...

Samsung Galaxy Note 9 è ufficiale : finalmente con 4000 mAh - come lo avete sempre voluto : Samsung Galaxy Note 9 è stato ufficialmente presentato durante il Samsung Unpacked di New York! Andiamo a scoprire le caratteristiche tecniche, i dettagli software, la nuova S-Pen, le novità del comparto fotografico, immagini, prezzo e data di uscita in Italia. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 è ufficiale: finalmente con 4000 mAh, come lo avete sempre voluto proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 - ecco tutte le novità dello smartphone con pennino : (Foto: Lorenzo Longhitano) Dopo settimane di impietose fughe di informazioni che ne hanno rivelato praticamente ogni aspetto, finalmente è il giorno di Galaxy Note 9. Il successore dell’apprezzato smartphone con pennino dell’anno scorso è stato svelato ufficialmente in questi minuti nel corso di un evento newyorkese che la società aveva annunciato ormai settimane fa. Nonostante del gadget si sapesse già molto l’evento era ...

Cosa sappiamo finora del Samsung Galaxy Note 9 (oggi il lancio) : Alle 17 ore italiane inizierà l'Unpacked 2018, l'ormai tradizionale evento estivo di Samsung. La stella di giornata è il Galaxy Note 9, del quale (tra indiscrezioni e conferme) si sa già molto. Ma non sarà l'unico dispositivo svelato sul palco. Design e prestazioni Samsung ha già diffuso alcuni video che fanno intravedere il profilo dello smartphone. E online sono comparse alcune ...

Samsung Galaxy Note 9 : dove vedere la presentazione e cosa aspettarsi : Ci siamo, il giorno tanto atteso della presentazione del Samsung Galaxy Note 9 è giunto. Il phablet Samsung ormai è praticamente noto e sono davvero poche le cose che restano da scoprire come di consuetudine con i top di gamma dell’azienda sudcoreana, ecco dove puoi vedere la presentazione in diretta. Nessun mistero per il Samsung Galaxy Note 9 Non c’è molto da scoprire ormai, come di consueto le fughe di notizie (che arrivano quasi ...

SAMSUNG Galaxy Note 9 - PRESENTAZIONE OGGI/ Caratteristiche e prezzi : ecco i canali streaming per la diretta : SAMSUNG GALAXY NOTE 9, OGGI verrà presentato il phablet della casa coreana: ecco le principali Caratteristiche ed i prezzi, batteria bomba e nuovo S Pen con diversi colori.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 11:52:00 GMT)

Come seguire la presentazione del Samsung Galaxy Note 9 in diretta streaming : Scopri Come seguire in diretta streaming l'evento Samsung Unpacked 2018 che svelerà il Samsung Galaxy Note 9 e il nuovo smartwatch Samsung Galaxy Watch! L'articolo Come seguire la presentazione del Samsung Galaxy Note 9 in diretta streaming proviene da TuttoAndroid.