G DATA Internet Security premiato dai test AV-Comparatives

tuttoandroid

: AV-Comparatives: G DATA Internet Security per Android semplicemente perfetta - DDailyGeek : AV-Comparatives: G DATA Internet Security per Android semplicemente perfetta - informazionecs : AV-Comparatives: G DATA Internet Security per Android semplicemente perfetta -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Il noto istituto indipendente AV-ha svolto una serie disu 12 soluzioni di sicurezza per Android, premiando in particolare G, particolarmente apprezzata anche per le funzionalità aggiuntive. L'articolo GdaiAV-proviene da TuttoAndroid.