Fortnite | un video off-screen mostra la versione mobile per Android su Samsung Galaxy S9+

Fortnite : i numeri del videogioco del momento che ambisce ad un posto tra gli eSport : Fortnite è un titolo Battle Royale sviluppato da Epic Games e diffusosi ormai in tutto il mondo, sopratutto tra i più giovani, grazie anche alla capacità di sfruttare al meglio la ribalta data all’intero genere lo scorso anno da PLAYERUNKNOWN’s Battlegrounds (o PUBG) -il primo della categoria ad ottenere numeri davvero importanti-, offrendo agli appassionati un’alternativa gratuita. Cento giocatori sono catapultati su una mappa ...

Fortnite - la presentazione di Evangelista al Nantes ispirata al celebre videogioco : Una presentazione del genere, probabilmente, non se la immaginava nemmeno lui. Specialmente dopo le 6 presenze appena racimolate nell'ultimo campionato in A, con la maglia dell'Udinese. E invece il ...

Il caso Ninja : Fortnite e l'intrattenimento dei videogames : La piattaforma è formata da live , spettacoli ripresi dal vivo, in cui una persona intrattiene e mostra in modo del tutto personale la propria esperienza di gioco. Per chi volesse seguire un ...

Fortnite : come cambia la mappa con l'arrivo della Stagione 5? Un video ce lo mostra : Se negli ultimi giorni foste rimasti intrappolati in un'isola deserta, con molta probabilità non saprete ancora che questa mattina è iniziata ufficialmente la Stagione 5 di Fortnite, che introduce tante fresche novità al Battle Royale sviluppato da Epic Games.Sono tantissimi i nuovi contenuti come skin, oggetti di raccolta e deltaplani che fanno il loro debutto a partire da oggi, ma una delle novità più consistenti riguarda la mappa del gioco, ...

Fortnite Battle Royale : come funziona il videogioco dell’anno : ROMA – Sono oltre 125 milioni i giocatori nel mondo di Fortnite Battle Royale. Numeri impressionanti per il videogioco di Epic Game, disponibile gratuitamente su tutti i PC (Windows e Mac), le console di ultima generazione (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch) e i dispositivi iOS (a breve a anche Android). Ma come funziona Fortnite […] L'articolo Fortnite Battle Royale: come funziona il videogioco dell’anno proviene da NewsGo.

Fortnite star dei videogame all'E3 di Los Angeles : Los Angeles , askanews, - "Fortnite" è la star dell'E3 2018, la fiera dei videogame di Los Angeles, la più importante del settore. Il videogioco della Epic Games ha conquistato 45 milioni di giocatori ...

Fortnite arriva su Nintendo Switch all’E3 2018 : video e dettagli della conferenza : Finalmente è la volta dell'E3 2018 Nintendo, che ha mostrato le novità per Nintendo Switch e 3DS con un classico Direct. In questo articolo troverete tutte le informazioni e video rilasciati. Senza troppi giri di parole, andiamo con ordine. E3 2018 Nintendo: video e dettagli del Direct su Nintendo Switch e 3DS Si inizia con uno spettacolare video di Demon X Manichina, si vedono robot che combattono tra loro. Poi settembre 2018 nuovo DLC di ...