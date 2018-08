Formula 1 | la Red Bull chiude le porte ad Alonso Horner | ' Crea caos'

Formula 1 - Red Bull : per il dopo-Ricciardo spunta anche Raikkonen (RUMORS) : È ufficialmente terminato, dopo due stagioni in Toro Rosso 2011-2013 e ben quattro in Red Bull 2014-2018, il lungo matrimonio tra Daniel Ricciardo e l'universo del team anglo-austriaco. Proprio in questi giorni, infatti, il pilota australiano ha annunciato il suo passaggio alla Renault, a partire dal campionato del 2019 di Formula 1, un accordo biennale che il driver stesso ha definito come una delle decisioni più difficili da prendere nella mia ...

Formula 1 - Ricciardo lascia la Red Bull a fine stagione : Daniel Ricciardo ha deciso di lasciare la Red Bull Racing al termine di questa stagione. Lo ha confermato il team di Milton Keynes con un comunicato stampa. Secondo le ultime indiscrezioni, il pilota australiano avrebbe firmato per la Renault, ma manca ancora lufficialità.La separazione dopo 10 anni. Daniel Ricciardo è entrato nel programma giovani piloti della Red Bull nel 2008. Questo gli ha spianato la strada per arrivare in Formula 1, dove ...

Formula 1 - Gran Premio d'Ungheria - Libere 2 : Vettel braccato dalle Red Bull : Il venerdì dedicato alle prove Libere del Gran Premio d'Ungheria sembra confermare le previsioni della vigilia. Ferrari e Red Bull, nelle sessioni del mattino e del pomeriggio, hanno dimostrato di essere particolarmente a loro agio sul tracciato magiaro, risultando al momento le vetture più performanti, soprattutto a discapito delle Mercedes. Le PL2 pomeridiane, in particolare, hanno visto Sebastian Vettel primeggiare [VIDEO] dopo aver staccato ...

Formula 1 - GP Ungheria. Red Bull RB 14 : evoluta nel segno di Adrian Newey : L'analisi del telaio: l'inerter Per quanto riguarda il telaio, nonostante le forti limitazioni imposte dalle direttive FIA nel corso dell'inverno, che di fatto vietavano, all'avantreno l'adozione di ...

Formula 1 - GP Ungheria. Ricciardo : 'Se voglio solo un anno di rinnovo con Red Bull. Magari poi la MotoGP' : Nel paddock del Mondiale di Formula 1 si continua a discutere del contratto di Daniel Ricciardo . La firma sembra ormai imminente, ma restano i dubbi sulla durata della nuova intesa tra l'australiano ...

Formula 1 - GP Germania : Alfa Romeo Sauber - l'incredibile testacoda di Leclerc [VIDEO] : ... finendo brutalmente in testacoda: la C37 del monegasco, però, si è girata a 360°, scongiurando pericolose conseguenze e riprendendo il proprio inseguimento al due volte campione del mondo della ...

Formula 1 - GP Germania. Le novità tecniche di Mercedes e Red Bull viste in Germania : Mercedes con interventi nella zona dei bargeboards Mercedes si è presentata sul circuito del Hockenheim con alcuni aggiornamenti nella zona centrale delle W09. Come vediamo dal confronto in basso sono ...

