Formula 1 - La Force India salvata da una cordata di imprenditori

(Di giovedì 9 agosto 2018) Laè salva: la squadra anglo-na, che da qualche settimana era stato posta in amministrazione controllata, è stata acquistata da unadicon a capo il businessman canadese Lawrance Stroll.Gli ultimi mesi come le montagne russe. I guai finanziari di Vijay Mallya con lo statono hanno lentamente avuto ripercussioni anche sul suo team di1, che era ormai entrato in una profonda crisi finanziaria. In questi ultimi mesi, sono state intavolate diverse trattative tra Mallya e potenziali acquirenti, eppure laccordo tra le parti finiva sempre per saltare. La situazione è andata in stallo, a tal punto che per sbloccarla sono dovuti intervenire i due principali creditori del team: la Mercedes (che fornisce i motori) e il pilota messicano, Sergio Perez. Lazione legale di queste due parti ha portato il team a entrare in amministrazione controllata: ...