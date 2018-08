Fontana di Trevi | rissa fra turiste per un selfie Ultime notizie Roma | schiaffi e pugni

Roma - rissa fra turiste alla Fontana di Trevi per un selfie - : Una ragazza olandese di 19 anni e una italo-americana di 44 anni si sono contese il luogo migliore per uno scatto. Hanno partecipato alla zuffa anche famigliari e amici: decisivo l'intervento delle ...

Rissa tra famiglie di turisti per il miglior posto da selfie di fronte alla Fontana di Trevi : Cercavano lo scatto perfetto di fronte alla Fontana di Trevi e pur di ottenerlo non hanno esitato a scontrarsi fisicamente: la discussione tra una ragazza olandese di 19 anni, E.F.,ed una italo-americana di 44 anni, P.E., si è trasformata in pochi minuti in una Rissa tra due famiglie di turisti in visita nella Capitale. Solo grazie all'intervento degli agenti del I Gruppo "ex Trevi" è stato possibile sedare la lite violenta.Il ...

Roma - Fontana di Trevi preda dei turisti barbari : decine di ragazze straniere si arrampicano sulle statue per i selfie [FOTO] : 1/26 Daniele Leone/LaPresse ...

Raggi : 'Affittopoli è finita : mai più case a Fontana di Trevi a 210 euro al mese' : 'Mettiamo ordine nella gestione del patrimonio comunale, una fetta di quello disponibile che per anni il Comune ha affittato a 2 lire. Abbiamo trovato un appartamento davanti a Fontana di Trevi di 98 ...

Dopo la Fontana di Trevi - Aida Nizar fa il bagno nella Fontana di Piazza Navona : Dopo le polemiche nate all'interno della casa del Gf Nip e Dopo il bagno nella fontana di Trevi , Aida Nizar torna a far discutere. Come? La showgirl spagnola ha fatto il bagno nella fontana dei ...

Dal Grande Fratello alla Fontana di Trevi per fare 'Anita' : bagno da 450 euro : Come non passare inosservata creando un evento mediatico. La starlette in cerca di notorieta' ha studiato un piano e c'è riuscita ad avere il suo momento di visibilita', anche se non aveva previsto le conseguenze in termini di sanzioni. Il 'gioco' le è costato 450 euro di multa. Ha scimmiottato Anita Ekberg come se fosse stata in una sequenza del film 'La dolce vita' quando ieri alle 19 e 30 ha fatto il bagno nella immortale fontana di Trevi a ...

Rita Dalla Chiesa attacca la Nizar dopo il bagno nella Fontana di Trevi Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato con le news sul Grande Fratello 15 [Video], il reality show presentato da Barbara D'Urso e conclusosi lunedì sera con la vittoria di Alberto Mazzetti. Le ultime novita' ci svelano che l'ex conduttrice di Forum Rita Dalla Chiesa ha scritto un duro messaggio su Twitter contro Aida Nizar dopo il suo bagno all'interno della Fontana di Trevi a Roma. Andiamo a vedere nello specifico cos'è successo. L'ex ...

