Periferie - Pd : “Governo toglie ai poveri per dare ai ricchi”. Di Maio : “Fondi non toccati” : I sindaci di tutta Italia sono in rivolta contro l'esecutivo Lega-M5S. Il motivo della protesta è un emendamento al decreto Milleproroghe che blocca fino al 2020 i fondi di un piano per le Periferie pensato dai governi Renzi e Gentiloni. Ma secondo Di Maio la norma, al contrario, "sblocca fondi che i Comuni potranno utilizzare da subito".Continua a leggere

Fondi per i bambini africani finiti in conti personali : indagato il cognato di Renzi : Fondi per i bambini africani finiti in conti personali: indagato il cognato di Renzi Secondo la Procura di Firenze, 6,6… L'articolo Fondi per i bambini africani finiti in conti personali: indagato il cognato di Renzi proviene da Essere-Informati.it.

Grande successo per la 3° edizione del Summer Day Contest A Fondi (LT) : ALL MUSIC NEWS Grande successo per la 3° edizione del Summer Day Contest A Fondi (LT) Il 4 Agosto davanti ad una cornice di pubblico straordinaria (5.000 persone circa) all’Anfiteatro Arena si è tenuta la 3° edizione del Summer Day Contest piena di musica, organizzata sapientemente da Franco Iannizzi (producer, talent scout e direttore artistico evento) e voluta fortemente da Maurizio Marasca, noto imprenditore del territorio, che ...

Di Maio rassicura i Comuni : 'Nessun taglio ai Fondi per le periferie' - : ... 'A fine anno incentivi per assunzioni sopra i 35 anni' 9 agosto 2018 Nessun commento Palermo, bloccata nave con 20 tonnellate di hashish 9 agosto 2018 Nessun commento Dl dignita', quando la politica ...

Milleproroghe - Di Maio : “Non abbiamo bloccato Fondi periferie - il nostro emendamento di buon senso” : “Non abbiamo bloccato i fondi per le periferie, il nostro è un emendamento a tal punto di buon senso, e che rispetta una sentenza della Corte Costituzionale, che anche le opposizioni che ci attaccano hanno votato”. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio parlando con i cronisti davanti Palazzo Chigi. “La norma sblocca fondi che i Comuni potranno utilizzare da subito”, spiega. L'articolo Milleproroghe, Di Maio: “Non ...

Sala allo scontro col governo sui Fondi per le periferie : Ma altrettanto certamente questa è una manovra politica del nuovo esecutivo per screditare una buona idea dei governi precedenti. Rimane il fatto che il primo segnale di questo esecutivo rispetto ...

Via il bonus Renzi da 80 euroI Fondi serviranno per la flat tax : Addio al bonus Renzi degli 80 euro. Lo hanno deciso ieri sera nel vertice a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte e i ministri economici Lega e 5 Stelle. Come ha spiegato il ministro Giovanni Tria, ora sarà azzerato e i fondi saranno usati per finanziare il primo modulo della flat tax per le persone fisiche Segui su affaritaliani.it

I Fondi spariti per le periferie - Lega e 5 Stelle fermano progetti per 1 - 6 miliardi. Sindaci in rivolta : Dal lato opposto la distrazione del Pd si presta all'affondo del sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, M5S,, che ha gioco facile nel replicare:«È il colmo che il Pd ci attacchi visto che ha ...

Piano per le periferie - la scure sui Fondi Liguria - congelati i 93 milioni stanziati : La mazzata più pesante per la città metropolitana di Genova e per La Spezia. Imperia, ciclabile a rischio stop. Savona, dubbi sulla passeggiata di Ponente

Periferie - con un emendamento saltano i Fondi. E l'Anci protesta : già partiti gli appalti : Esplode il caso del Piano Periferie. Varato due anni fa dai governi Renzi e Gentiloni - con 2 miliardi stanziati - il piano per riqualificare le Periferie urbane sarà parzialmente rinviato per altri ...

Milleproroghe - stop ai Fondi per le periferie. In fumo 18 milioni di euro per Campobasso e 10 per Isernia. Sindaci in rivolta : La sottosegretaria all'Economia del M5S, Laura Castelli , ha sostenuto che l'esecutivo è intervenuto " per dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale numero 74 del 2018 " . Sentenza ...

Slittano i Fondi del Bando Periferie - a rischio 18 milioni per Cuneo : Bloccati i soldi del Bando Periferie: un emendamento al decreto 'Mille Proroghe' approvato dall'aula del Senato rischia di far saltare ben 18 milioni di opere Cuneo. La decisione è arrivata a Palazzo ...

Bando periferie : salvi i Fondi per i progetti a Genova - a rischio gli altri Comuni : ... che temeva di dover stoppare cantieri già avviati, opere assegnate con gare o progettazioni in corso, arriva una nota di chiarimento da Laura Castelli, sottosegretario all'Economia, M5S. La nota ...

Milleproroghe - sindaci in rivolta per Fondi tolti alle periferie. Replica del governo 'Assurdo - abbiamo liberato soldi per i Comuni' : L'ossessione di smontare le decisioni dei Governi precedenti ora prende di mira le #periferie Togliere i soldi alle città per ripicca politica sarebbe una follia. Una delle tante. - Paolo Gentiloni, @...