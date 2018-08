Fondi accoglienza | sindaco di Riace e padre Zanotelli dal prefetto | “Abbiamo un credito

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 agosto 2018) Ildi, Mimmo Lucano, sperava che questa volta la prefettura sbloccasse idel 2016 e del 2017 che il comune della Locride aveva anticipato per i progetti dei migranti. E invece l’incontro si è concluso con un nulla di fatto. Al vertice con il vice, Lucano è stato accompagnato daAlex. Era stato il missionario, infatti, a chiedere al vescovo di Locri, Francesco Oliva, di intercedere con la prefettura per fare arrivare una boccata d’ossigeno a, diventato negli anni un modello diper i rifugiati (ilsi aggira intorno ai due milioni di euro). “Ho spinto Mimmo Lucano a venire in prefettura – dice– perché il vescovo di Locri ci aveva detto che avremmo trovato una soluzione. E invece ci siamo veramente scontrati. Con la presenza di Salvini al ministero ho paura che non sarà facile ...