Follia sulla litoranea | imbottito di cocaina | ribalta il camion con il gpl Tragedia

“Cosa facevano”. La Follia dietro lo scontro mortale sulla strada del mare : Stavano gareggiando in una corsa folle sulla provinciale Dogana. Quattro albanesi a bordo di una Golf e un’altra autovettura non identificata stavano correndo a tutta velocità nel tratto compreso tra Tuscania e Montalto di Castro. sulla traiettoria, però, hanno incontrato una Smart e per evitarla una delle due auto è finita contro un albero. Per il conducente non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo. Sul posto dieci ...