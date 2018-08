Flat tax | e sai cosa bevi

Addio al bonus da 80 euro di Renzi - news 9/8 : stipendi ridotti per finanziare la Flat tax? : Il vertice di maggioranza di ieri 8 agosto, sembra portare una novità inattesa: l’Addio al bonus da 80 euro di Renzi. La novità andrà inevitabilmente ad incidere sullo stipendio di molti dipendenti, anche se il provvedimento non aveva mancato di suscitare polemiche per i rimborsi a cui alcuni sono stati costretti. Il bonus 80 euro […] L'articolo Addio al bonus da 80 euro di Renzi, news 9/8: stipendi ridotti per finanziare la flat ...

Via il bonus Renzi da 80 euroI fondi serviranno per la Flat tax : Addio al bonus Renzi degli 80 euro. Lo hanno deciso ieri sera nel vertice a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte e i ministri economici Lega e 5 Stelle. Come ha spiegato il ministro Giovanni Tria, ora sarà azzerato e i fondi saranno usati per finanziare il primo modulo della flat tax per le persone fisiche Segui su affaritaliani.it

Governo - legge bilancio : ultimo vertice. Obiettivo : Flat tax e reddito di cittadinanza : Il vertice a Palazzo Chigi con Conte, Tria, Salvini, Di Maio. Il ministro dell'Economia ribadisce l'impegno a far partire sia flat tax che reddito di cittadinanza, senza rinunciare alla riduzione del debito e senza strappi con l'Ue. Significativo il costo, ma non è ancora chiare ...

Intervista a Tria : reddito di cittadinanza e Flat tax primi passi di una riforma generale. Resteremo nei vincoli Ue : Il ministro dell’Economia: «L’avvio delle misure principali del contratto di governo è compatibile con i vincoli di finanza pubblica». Sarà rivisto il bonus 80 euro di Renzi: «Crea troppe complicazioni». Mps, non è in discussione il ritorno al mercato come concordato con la Commissione europea...

Stasera vertice con Tria sui conti per reddito di cittadinanza e Flat tax : Per il ministro dell'Economia 'a spaventare i mercati non è il programma di governo, ma l'incertezza sulle prospettive'. Ma rassicura: 'Il percorso di riduzione del debito non è messo in discussione' -

Manovra - Tria presenta l’antipasto di Flat tax : “Estensione di quella al 15% per le partite Iva. E avvieremo la pace fiscale” : flat tax e reddito di cittadinanza partiranno già nel 2019, perché “per rassicurare investitori e famiglie non bisogna rinviare le riforme strutturali, ma dare certezze sulle prospettive, e dimostrare che il Paese è in grado di crescere“. Intenzioni già note del governo e avallate dal ministro dell’Economia, Giovanni Tria, in un’intervista al Sole 24 Ore: “Sono stato io a rassicurare i colleghi sul fatto che ...

L'intervista del ministro Tria su Flat tax - reddito di cittadinanza e investimenti : Per far ripartire l'economia, sottolinea Tria, bisogna 'guardare alla massa di opere e investimenti pubblici diffusi sul territorio. Sulle opere più grandi bisogna poi costruire un ruolo più attivo ...

Condono - Flat tax e banche : braccio di ferro M5s-Lega/ Ultime notizie : oggi vertice sulla manovra : Condono, flat tax e banche: braccio di ferro M5s-Lega sui temi economici. oggi vertice sulla manovra: ecco di cosa si parlerà. Salvini non ci sarà, al suo posto Giorgietti(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 09:48:00 GMT)