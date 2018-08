Fiorentina | Pjaca si presenta | “Un onore vestire la maglia numero 10”

Fiorentina - Pjaca si presenta : "Prendo la 10. CR7? Più importante giocare" : Chiusura sul Mondiale che ha consacrato la Croazia vice campione del mondo. "E' stata un'esperienza incredibile, un'emozione unica che porterò sempre nel cuore". Giovanni Sardelli

Calciomercato Fiorentina - Pjaca : 'Ringrazio la Juventus' : FIRENZE - 'Una lunga trattativa, fin dall'inizio volevo venire qui e non vedo l'ora di cominciare' . Marko Pjaca si presenta così all'inizio della sua nuova avventura, con la maglia della Fiorentina : ...

Calciomercato Fiorentina - Pjaca : 'Sono qui per dare il massimo' : FIRENZE - ' Una lunga trattativa, fin dall'inizio volevo venire qui e non vedo l'ora di cominciare' . Marko Pjaca si presenta così all'inizio della sua nuova avventura, con la maglia della Fiorentina :...

Fiorentina - Pjaca si presenta al popolo viola : idee molto chiare - snobbato CR7 : Marko Pjaca ha mostrato sin da subito il suo caratterino niente male, una caratteristica che senz’altro tornerà utile alla Fiorentina “E’ stata una trattativa lunga, ma non ho mai avuto paura che saltasse perché fin dall’inizio volevo venire a Firenze. Ora che sono qui sono contento e non vedo l’ora di iniziare a giocare”. Sono le parole di Marko Pjaca nel giorno della sua presentazione da giocatore ...

Fiorentina - ecco Pjaca : 'La 10 è un onore e una responsabilità. Volevo questa squadra sin dall'inizio' : Marko Pjaca è il fiore all'occhiello di questa campagna acquisti della Fiorentina, mirata al ringiovanimento di una rosa tramite l'innesto di talenti purissimi, dal futuro potenzialmente luminoso. E ...

Fiorentina - Pjaca carica i tifosi FOTO : L'obiettivo del vice-campione del mondo in Russia è quello di ritrovare la migliore condizione, in attesa del possibile ritorno a Torino. Let's do this! #NoiSiamoFirenze #InsiemeSiAmoPiuForti https://...

Chiesa-Juventus - nessuna prelazione dopo l'affare Pjaca con la Fiorentina : ... rifiutando complessivamente 180 milioni: non è cambiato niente, nemmeno con Pjaca', lo scrive Il Corriere dello Sport .

Fiorentina - Pjaca ora è ufficiale / FOTO / VIDEO : Firenze, 7 agosto 2018 - La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Marko Pjaca dalla Juventus . L'attaccante croato vicecampione del mondo, obiettivo prioritario della società viola per completare il proprio reparto offensivo, arriva in prestito oneroso , 2 milioni, con diritto di riscatto a 20 milioni pagabili in tre anni e contro ...

Calciomercato : Pjaca è un calciatore della Fiorentina - arriva l’ufficialità [CIFRE e DETTAGLI] : La Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società ACF Fiorentina S.p.Aper la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marko Pjaca per un corrispettivo di € 2 milioni pagabili interamente nell’esercizio 2018/2019. Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per l’ACF Fiorentina S.p.A. di esercitare, al termine della stagione sportiva ...

Juventus - ufficiale il prestito di Pjaca alla Fiorentina : ROMA - L'affare era già delineato da giorni ma adesso è ufficiale. Marko Pjaca giocherà la prossima stagione in prestito alla Fiorentina che paga 2 milioni alla Juventus . Il diritto di riscatto è ...

Fiorentina : visite per Pjaca e Mirallas : ANSA, - FIRENZE, 7 AGO - Marko Pjaca comincia oggi l'avventura con la maglia della Fiorentina: l'attaccante croato, proveniente in prestito oneroso dalla Juventus, è sbarcato a Firenze stamattina per ...

Calciomercato - Fiorentina-Pjaca : fatta. Un affare da 22 milioni : FIRENZE - Marko Pjaca è in città per le visite mediche. La Fiorentina ha praticamente chiuso l'affare con la Juventus . Operazione questa che, ricordiamo, oltre ai 2 milioni di prestito oneroso, ...

Calciomercato Fiorentina - Pjaca arriva in città : visite mediche iniziate per il giocatore croato : L’ex giocatore della Juventus è arrivato in città per sostenere le visite mediche con il club viola Inizia la nuova avventura di Marko Pjaca con la Fiorentina. Il giocatore croato è arrivato questa mattina a Firenze per sottoporsi alle visite mediche, ultima formalità prima della firma del contratto. Il club dei Della Valle pubblica su twitter una sua foto con la sciarpa della Fiorentina al collo. (ADNKRONOS)L'articolo Calciomercato ...

Fiorentina : Pjaca arrivato a Firenze per le visite mediche : Inizia la nuova avventura di Marko Pjaca con la Fiorentina. Il giocatore croato è arrivato questa mattina a Firenze per sottoporsi alle visite mediche, ultima formalità prima della firma del contratto. Il club dei Della Valle pubblica su twitter una sua foto con la sciarpa della Fiorentina al collo. (AdnKronos)L'articolo Fiorentina: Pjaca arrivato a Firenze per le visite mediche sembra essere il primo su CalcioWeb.