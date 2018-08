Fiorentina | colpo Fernandes | e al West Ham va Sanchez

Calciomercato Fiorentina – Doppio colpo in casa viola : Pjaca e Mirallas a Firenze : Pjaca e Mirallasa a Firenze: la Fiorentina rafforza il suo team con un importante Doppio colpo di mercato Importante Doppio colpo di mercato in casa viola: la Fiorentina ha infatti risolto la trattativa col club juventino, aggiudicandosi il prestito oneroso, con diritto di riscatto e controriscatto, di Marko Pjaca, mentre dall’Everton arriva, con la stessa formula, ma senza recompra, Kevin Mirallas. Un Doppio colpo importantissimo ...

Calciomercato Fiorentina - vicino il colpo grosso per l’attacco : 1/3 LaPresse/PA ...

Calciomercato Fiorentina - nome nuovo per la difesa viola : Corvino prepara l’ennesimo colpo : Il club viola ha messo nel mirino Federico Ceccherini, giocatore di proprietà del Crotone capace di collezionare ben 37 presenze nella scorsa stagione Mercato in fermento in casa Fiorentina, il club viola lavora senza sosta per rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Ufficializzato l’arrivo del portiere Lafont e avviati i primi contatti per Pjaca e Pasalic, Pantaleo Corvino prova a mettere le mani anche su Federico Ceccherini. Spal ...

La Fiorentina pensa al futuro : Corvino ha in serbo un colpo ad effetto : Fiorentina sempre attenta ai giovani talenti, l’ultimo potrebbe arrivare dalla Francia, Corvino ha messo gli occhi sul “Donnarumma francese” Alban Lafont si avvicina alla Fiorentina. Si tratta del “Donnarumma francese”, attualmente in forza al Tolosa. Il portiere classe ’99 è finito nel mirino di Corvino che ha già una bozza d’accordo con l’entourage del calciatore. Il Tolosa chiede ben 15 milioni ...

