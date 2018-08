Fiorentina | arriva Fernandes | via Sanchez | formula | costi e dettagli

Calciomercato : Pjaca è un calciatore della Fiorentina - arriva l’ufficialità [CIFRE e DETTAGLI] : La Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società ACF Fiorentina S.p.Aper la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marko Pjaca per un corrispettivo di € 2 milioni pagabili interamente nell’esercizio 2018/2019. Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per l’ACF Fiorentina S.p.A. di esercitare, al termine della stagione sportiva ...

La Fiorentina vince la Opel Cup - ma il gol non arriva : Tre mini-partite, zero gol su azione. Solo tanti rigori. L'Athletic Bilbao batte la Fiorentina, 5-3,, il Mainz supera gli spagnoli, 5-3, e la squadra di Pioli prevale sui padroni di casa, 5 a 4,. ...

Fiorentina - ufficiale l’acquisto di Mirallas : il belga arriva dall’Everton in prestito con diritto di riscatto : Il club viola ha ufficializzato l’arrivo di Kevin Mirallas, il 30enne belga firmerà un contratto di quattro anni La Fiorentina ha annunciato, con una nota sul suo sito ufficiale, l’acquisto dall’Everton di Kevin Mirallas, che arriva in prestito con diritto di riscatto. Il 30enne attaccante belga firmerà un contratto che lo legherà al club viola per le prossime 4 stagioni, questa la nota del club: ‘ACF Fiorentina ...

Pjaca-Fiorentina - affare ad un passo : arriva la svolta in merito alla formula del trasferimento : Fiorentina, Pjaca è in arrivo dopo una lunga trattativa, trovata l’intesa di massima con la Juventus: tutti i dettagli dell’accordo Corvino-Marotta Pjaca è quasi un calciatore della Fiorentina. L’esterno offensivo croato si appresta a fare le valigie e volare in Toscana, dopo che la sua Juventus ha deciso di accettare le nuove condizioni poste da Corvino in merito all’affare. Sembra infatti che il trasferimento si ...

Fiorentina - un altro giovane arriva alla corte di Pioli : il comunicato ufficiale : Fiorentina che dà sempre uno sguardo attento ai giovani talenti, un nuovo arrivo è stato ufficializzato oggi dal club Il 18enne difensore greco Georgios Antzoulas è un giocatore della Fiorentina. Lo annuncia lo stesso club gigliato con una nota sul suo sito web: “La ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione a favore del club viola, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Georgios ...

Fiorentina - Pioli : 'Sul mercato manca qualcosa - in entrata e in uscita. Gerson? Arrivato con un problema' : Il ritiro di Moena si è concluso in modo insperato, ma il morale della Fiorentina resta alto. La sconfitta contro il Venezia in amichevole non cancella quanto di buono fatto dal gruppo viola in questa ...

Calciomercato Fiorentina - arriva Gerson : Dopo Bruno Peres e Alisson un altro brasiliano lascia la Roma. Si tratta di Gerson che passa ufficialmente in prestito alla Fiorentina. Il club giallorosso con una nota ha infatti comunicato di avere sottoscritto col club viola il contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista. Gerson, arrivato alla Roma nel 2016, ha disputato 42 partite in giallorosso, ...

Fiorentina - arriva un altro portiere? Le ultime novità da casa viola : La Fiorentina potrebbe inserire in rosa un nuovo estremo difensore a fare da chioccia ai giovani già presenti, Pioli ha bisogno di tre portieri La Fiorentina si è messa alla ricerca di un altro portiere dopo l’acquisto di Lafont. Il club vorrebbe un profilo d’esperienza per far da chioccia al sopracitato francese ed a Dragowski, profilo individuato in Cedric Carrasso, 36enne portiere svincolato. Secondo quanto riportato da ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale : arriva Norgaard : ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christian Thers Nørgaard dal Brøndby IF. Nørgaard, centrocampista centrale, nato il 10 marzo del 1994 a Copenaghen, in Danimarca, firmerà un contratto che lo legherà alla Fiorentina per le prossime quattro stagioni. Il nuovo centrocampista viola nell’ultima stagione con la maglia dei danesi ha collezionato 41 presenze ...

Fiorentina - a cena arriva A. Della Valle : ANSA, - MOENA , TRENTO, , 17 LUG - Visita a sorpresa di Andrea Della Valle questa sera a Moena nel ritiro Della Fiorentina. Il proprietario viola accompagnato dal presidente esecutivo Cognigni ha ...