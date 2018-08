Final Fantasy XV Windows Edition | una nuova patch permette di condividere le foto e molto

Final Fantasy XV : con 7.7 milioni di copie piazzate diventa il gioco della serie venduto più velocemente : La serie di Final Fantasy, dopo la tiepida accoglienza riservata a Final Fantasy 13, sembra essersi ripresa. Secondo i dati pubblicati sul sito giapponese ufficiale, Final Fantasy 15 è ora a quota 7,7 milioni di unità vendute in tutto il mondo, diventando così il gioco della serie venduto più velocemente. Altri dati interessanti riportati da Gamingbolt, sottolineano che Final Fantasy XV è il quarto gioco più venduto della serie. In prima ...

Inizia oggi la collaborazione tra Final Fantasy XIV Online e Monster Hunter World : oggi è stata pubblicata la patch 4.36, che segna l'inizio della collaborazione tra Final Fantasy XIV Online e Monster Hunter World. Quest'ultimo aggiornamento porta il potente drago Rathalos, direttamente dal titolo di successo di Capcom, nel mondo di Final Fantasy XIV. I giocatori potranno affrontare questo pericoloso nemico in difficoltà Normale o Extreme per ottenere varie ricompense di gioco.I giocatori di Final Fantasy XIV Online di livello ...

Final Fantasy XV : una mod permette di giocare con i modelli in stile PS1 : Da quando è stato introdotto il supporto alle mod per la versione PC di Final Fantasy XV abbiamo visto le creazioni più disparate, tra cui un modder che è riuscito a convertire i modelli dei personaggi in stile super deformed, sulle orme di Cloud e compagni in Final Fantasy VII.Come riporta PCGamesN, il modder Kyriya è addirittura riuscito a riconvertire la Regalia in stile 1997, potete scaricare il FFXV Regressed mod pack tramite il Steam ...

Final Fantasy VII Remake sarà un action - secondo un annuncio di lavoro di Square Enix : Nonostante sia stato presentato 3 anni fa, sappiamo molto poco sul Remake di Final Fantasy VII, naturalmente buona parte del pubblico sa che non si troverà di fronte ad un Jrpg classico, ma piuttosto verrà dato ampio spazio alla componente action. Come riporta WCCFTECH, la tesi riportata sopra è avvalorata da un annuncio di lavoro pubblicato da Square Enix. La compagnia è alla ricerca di un un VFX Designer e classifica il gioco come un ...

Lo studio dietro Final Fantasy XV al lavoro su una nuova IP per PS5 e la prossima Xbox : Luminous Productions (Final Fantasy XV) è alla ricerca di nuovi collaboratori per lavorare ad una nuova IP sulla prossima generazione di console.Come riporta Gamepur, l'annuncio è apparso su una piattaforma giapponese chiamata Creative Village e parla di un titolo AAA per console, un gioco di grandi dimensioni e di livello mondiale, di cui tutti sentiranno parlare. Questo vuol dire che gli sviluppatori stanno cercando di potenziare il Luminous ...

Monster Hunter World : annunciata la data di uscita dell'aggiornamento che introdurrà Behemoth di Final Fantasy 14 : Capcom ha rilasciato un nuovo trailer dedicato all'aggiornamento di Monster Hunter World che introdurrà Behemoth. Come riporta Gamingbolt, l'update uscirà il 1° agosto e il nuovo video offre uno sguardo alle abilità della creatura, con il puro terrore del suo incantesimo Meteor e molto altro ancora.In collaborazione con Final Fantasy 14: A Realm Reborn (che vedrà Rathalos apparire nel gioco), Behemoth in Monster Hunter World è davvero enorme e ...

Secondo il producer - Octopath Traveler è il successore spirituale di Final Fantasy VI : Durante il Japan Expo che si sta tenendo in Francia il producer Masashi Takahashi e il compositore Yasunori Nishiki hanno affermato che il Jrpg in esclusiva Nintendo Switch Octopath Traveler è da considerarsi come l'erede spirituale di Final Fantasy VI.Come riporta Resetera Takahashi e Nishiki sono ormai trentenni e sono cresciuti nell'epoca d'oro dei Jrpg, Takahashi ha affermato di voler voluto da sempre sviluppare un gioco simile:"In termini ...

Behemoth di Final Fantasy 14 arriva in Monster Hunter World ad agosto : La tanto attesa collaborazione tra Monster Hunter World e Final Fantasy 14, in cui Behemoth apparirà come un mostro da combattere per i giocatori del titolo di Capcom, arriverà ad agosto. La conferma arriva dal produttore Ryozo Tsujimoto, nell'ultimo episodio di Monster Hunter Radio.Il boss del franchise di Final Fantasy, Behemoth, è stato annunciato poco dopo la conferma dell'apparizione di Rathalos in Final Fantasy 14. Entrambi i giochi hanno ...

Il vino di Final Fantasy : com’è e dove si compra : La scorsa estate Final Fantasy ha compiuto 30 anni: era il 1987 quando la saga giapponese fece il suo debutto sul mercato, facendo ritagliare a Square Enix un ruolo di assoluto rilievo nel mondo dei videogiochi. Per festeggiare il compleanno di una delle serie Fantasy più amate di sempre, la software house ha deciso di lanciare sul mercato una linea di gadget a tiratura limitata, pensati per ogni genere di fan: dai più giovani che si sono ...

Final Fantasy VII Remake è stato annunciato troppo presto? La risposta di Tetsuya Nomura : Final Fantasy VII Remake non ha una data di uscita e il timore di diversi fan è che il gioco possa seguire una strada simile a quella di Kingdom Hearts III, titolo il cui lancio pare ormai fissato in tutto e per tutto ma che si è fatto attendere per un periodo davvero lunghissimo.Mentre diverse compagnie stanno iniziando ad approcciarsi agli annunci con un occhio maggiormente rivolto al breve termine, Square Enix ha annunciato Final Fantasy VII ...

SQUARE ENIX annuncia una nuova collaborazione tra Final Fantasy BRAVE EXVIUS e JUST CAUSE 3 : SQUARE ENIX ha annunciato che FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS, il gioco di ruolo per dispositivi mobili scaricato più di 30 milioni di volte in tutto il mondo, festeggerà il suo secondo anno di successi con una nuova collaborazione con JUST CAUSE 3. Questo evento temporaneo introdurrà vari personaggi e un evento a tema JUST CAUSE 3 in FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS. JUST CAUSE 3 incontra FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS A partire da ...

Dissidia Final Fantasy NT : Arriva LOCKE : Square Enix Ltd ha annunciato che LOCKE Cole, il secondo personaggio del season pass, è ora disponibile su Dissidia Final Fantasy NT. LOCKE, apparso per la prima volta in Final Fantasy VI, aggiungerà uno stile di combattimento completamente nuovo, dei nuovi filmati di gioco in modalità storia, nuovi completi e nuove armi alle frenetiche battaglie in squadra di Dissidia Final Fantasy NT. LOCKE si unisce al roster di Dissidia ...

Final Fantasy VII Remake approfondirà i personaggi - inclusi i membri di Avalanche : A quanto pare Final Fantasy VII Remake approfondirà i membri di Avalanche, stando alle dichiarazioni del director Tetsuya Nomura condivise durante una recente intervista con Famitsu (via Gematsu)."Pur preservando l'atmosfera dell'originale, lo scenario approfondirà i personaggi, inclusi i membri di Avalanche", ha affermato Nomura-san.Come riporta Videogamer, presumibilmente questo significa che approfondiremo, oltre Cloud, Barrett e Tifa, anche ...

Square Enix vorrebbe portare Final Fantasy XIV su Xbox One e Switch - con cross platform play con PS4 e PC : Square Enix ha un obiettivo molto chiaro, ovvero quello di portare il suo Final Fantasy XIV anche su Xbox One e Switch, con cross platform play con le altre piattaforme.Come segnalano i colleghi di VG247, il producer Naoki Yoshida ha rilasciato un'intervista a VGR.com e ha affermato che Square Enix avrebbe l'intenzione di portare Final Fantasy XIV su tutte le piattaforme possibili. In questo momento, la compagnia sarebbe in contatto con i ...