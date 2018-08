Fifa 19 | ecco la copertina con Cristiano Ronaldo in maglia Juventus

Fifa 18 Ones to Watch : ecco i primi 3 giocatori da tenere d’occhio per l’intera stagione! : Anche quest’anno in Fifa 19 sono presenti le speciali card “Ones to Watch” riservate a coloro che sono stati protagonisti di alcuni dei colpi di mercato più interessanti di questa estate. Le card OTW, introdotte per la prima volta in Fifa 17, si contraddistinguono dalle altre per una particolare caratteristica: il rating overall e le statistiche […] L'articolo Fifa 18 Ones to Watch: ecco i primi 3 giocatori da tenere ...

Fifa 19 : ecco come ottenere 5 divise in regalo su FUT 19! : EA Sports ha avvisato, tramite un messaggio visibile fra l'altro anche sulla Web App, che tutti gli utenti che dalle ore 19 CEST del 3 agosto, alle 19 CEST del 15 agosto, giocheranno in almeno 5 giorni diversi un match nella modalità Ultimate Team, riceveranno 4 divise in regalo in FUT 19 non appena verrà

Fifa 19 - tutte le novità / Video - ecco cosa cambia nella nuova versione del gioco della Ea Sports : Fifa 19, tutte le novità: Video. ecco cosa cambia con l'arrivo della nuova versione del gioco di calcio targato Ea Sports. Sarà meglio di Pes 2019? L'uscita a settembre prossimo.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 18:35:00 GMT)

Fifa 19 Dynamic Tactics : ecco il nuovo sistema di gestione delle tattiche! : Una delle novità più interessanti relative al gameplay di Fifa 19 è quella relativa alla gestione delle tattiche a cui EA Sports ha dato il nome di Dynamic Tactics Si tratta di un sistema completamente rinnovato che mette a disposizione degli utenti gli strumenti che consentono loro di impostare approcci tattici differenti, di personalizzare in

Fifa 19 Timed Finishing : ecco il nuovo sistema di tiro! : Secondo speciale dedicato alle novità nel gameplay di Fifa 19: stavolta è il turno del nuovo sistema di tiro, sistema a cui EA Sports ha dato il nome di Timed Finishing Questo nuovo meccanismo permette, se si ha un ottimo tempismo, di ottenere tiri più potenti e più precisi . Questa è la descrizione che EA

Cristiano Ronaldo alla Juventus - Fifa 19 cambia : ecco come : Non solo un calciatore, CR7, ma una vera e propria azienza capace di muovere folle e denari in qualsiasi posto del mondo. Il portoghese è forse l'unico a stravolgere anche la storia dei videogames.

Cristiano Ronaldo alla Juventus : ecco il nuovo trailer di Fifa 19 : Il fuoriclasse portoghese è la nuova stella della Juventus e anche EA Sports corre ai ripari per il suo game in arrivo tra qualche settimana L'articolo Cristiano Ronaldo alla Juventus: ecco il nuovo trailer di FIFA 19 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fifa 19 si rifà il look : ecco Cristiano Ronaldo per la prima volta con la maglia della Juventus : In seguito al rinnovo della partnership tra EA Sports e Cristiano Ronaldo, il campione portoghese era apparso nelle primissime immagini ufficiali di FIFA 19 con la maglia del Real Madrid, quando ancora l'idea di un suo addio non circolava neanche nelle teste degli esperti di calciomercato più fantasiosi.Ronaldo era presente con la divisa dei blancos anche sulla copertina del gioco, e con il suo trasferimento alla Juventus diventato ufficiale ...

Fifa 19 : anche EA Sports celebra il #CR7DAY! Ecco la clip con Cristiano Ronaldo alla Juventus! : EA Sports ha da pochi minuti pubblicato una breve clip per celebrare il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, proprio mentre si sta svolgendo a Torino la conferenza stampa del campionato portoghese Ecco la breve clip: Champions Rise. Forza @Cristiano! ⚫️⚪️ https://t.co/3aodp7OXDM #Fifa19 #CR7DAY #CR7JUVE pic.twitter.com/OKyteT7fLn — EA Sports Fifa (@EASportsFifa) July 16, 2018 Nelle

Juve - ecco il tesoretto del Mondiale : 2 - 5 milioni dalla Fifa : TORINO - I giocatori che hanno disputato il Mondiale saranno anche stanchi e dovranno smaltire qualche tossina in più degli altri a inizio stagione ma c'è anche un aspetto tangibile positivo per la ...

MONDIALI 2018/ 'Inquadrare belle donne è sessismo' : pure Cecco Angiolieri boccia la Fifa… : In uno slancio malriuscito di politically correct, La Fifa ha deciso che le inquadrature di tifose attraenti durante le partite sono sessismo.

MONDIALI 2018/ "Inquadrare belle donne è sessismo" : pure Cecco Angiolieri boccia la Fifa… : In uno slancio malriuscito di politically correct, La Fifa ha deciso che le inquadrature di tifose attraenti durante le partite sono sessismo. Una boiata pazzesca. MAURIZIO VITALI(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 06:08:00 GMT)Thailandia, anelito di resurrezione, di M. VitaliELEZIONI A LUGLIO?/ "Secondo bagno a destra", la democrazia in infradito gioca brutti scherzi, di M. Vitali

Fifa 18 Fut Champions Weekend League : ecco il calendario ed i metodi per qualificarsi! : La FUT Champions è senza dubbio una delle novità più interessanti introdotte la scorsa stagione in Fifa 17 Ultimate Team e naturalmente è presente anche in Fifa 18. La prima Weekend League ha preso il via venerdì 6 ottobre ma già a partire dal 20 settembre è stato avviato il percorso di qualificazione. Come qualificarsi alla

Cristiano Ronaldo alla Juventus : ecco come può cambiare Fifa 19 : Le voci su un possibile approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus si stanno susseguendo a ritmo frenetico nelle ultime ore e i tifosi bianconeri stanno già iniziando a sognare. L'idea di vedere il fuoriclasse portoghese a Torino, ma questa volta nella squadra guidata da Massimiliano Allegri, contribuisce a rendere ancora più realizzabile la possibilità di