Fico a settembre al Cairo | verità su Giulio Regeni

Modica - lavori svincolo Dente-Crocicchia : traf Fico deviato dal 1° settembre : Il primo di settembre chiuderà il tratto della Statale 115 in prossimità dello svincolo Dente " Crocicchia di Modica per consentire lo svolgimento dell'ultima tranche dei lavori . All'inizio dell'...

Camera : Fico - Parlamento centrale - da settembre lavoro più fluido : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Credo che da settembre riusciremo a fare un lavoro più fluido , con l’obiettivo di fare delle leggi con una qualità sempre migliore e sempre superiore. Ieri ho ascoltato le parole del ministro Fraccaro nella Conferenza dei Capigruppo, si cercherà di lavorare con la centralità del Parlamento in modo più fluido . In un rapporto di collaborazione con il governo, se nel futuro riusciamo ad ...

Donne in dif Fico ltà - a settembre il bando da 4 milioni della Regione Campania : ...Marciani alla formazione alle pari opportunità e alle politiche giovanili un modo di far fronte alle tante emergenze derivanti da violenze di ogni ordine e grado e dalla difficoltà che il mondo ...

La notte di Andrea Bocelli a Verona - l’evento beneFico in Arena a settembre : prezzi dei biglietti in prevendita : L'8 settembre alle ore 20:30 ci sarà La notte di Andrea Bocelli a Verona: i biglietti sono disponibili su Vivaticket.it a partire da 105,4 euro (gradinata non numerata), 159 euro (poltroncina numerata), 212 euro (poltrona di tribuna), 318 euro (poltrona rossa), 371 euro (poltronissima blu), 530 euro (poltronissima blu centrale). Grazie all'acquisto del Platinum VIP Experiece (da 424 euro a 954 euro in base alla posizione nell'Arena e ai ...