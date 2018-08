quattroruote

: Ferrari - Il 17 settembre sarà svelata una nuova serie speciale - dinoadduci : Ferrari - Il 17 settembre sarà svelata una nuova serie speciale - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #Ferrari, in arrivo una nuova #supercar special che debutterà il 17 settembre [TEASER] - motorionline : #Ferrari, in arrivo una nuova #supercar special che debutterà il 17 settembre [TEASER] -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Lapotrebbe presto presentare un nuovo modello a tiratura limitata. Circola infatti in rete un'immagine, ripresa da un invito privato, che annuncia per il 17il debutto di una vettura inedita, anche se la Casa di Maranello non ha per il momento confermato ufficialmente la notizia. Nell'unica fotografia disponibile si scorge il profilo di quella che sembra un barchetta con un parabrezza di dimensioni ridotte, pur in assenza di elementi concreti per definire con precisione la natura della vettura. Ulteriori indiscrezioni citano la sigla 812 Monza come denominazione, che potrebbe far pensare alla meccanica V12 della Superfast e a una sorta di riedizione della 550 Barchetta. Unain occasione dei piani industriali. L'annuncio confermerebbe le indiscrezioni raccolte da Quattroruote nei giorni scorsi: lavorrebbe infatti svelare un nuovo modello la ...