Febbre West Nile | in Veneto 51 casi con 2 decessi

Nuovi casi di West Nile nel Nord. Prevenzione e sintomi per la Febbre del Nilo #WestNileFever : Il virus del West Nile sta aumentando, segnando Nuovi casi nel Centro-Nord Italia e in Sardegna (zona del Nord). Si tratta di una malattia causata dal virus West Nile ( West Nile Virus, Wnv), un virus della famiglia dei Flaviviridae. La malattia è diffusa in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America. Il veicolo di questo virus è da ricercare negli uccelli selvatici e nelle zanzare. La puntura di queste ultime è sicuramente il ...

52 casi in Emilia Romagna e Veneto - che cos’è la Febbre West Nile? : Salgono a 52 i casi registrati e si arriva a ben due decessi per il contagio del West Nile, un virus che si trasmette attraverso una puntura di zanzare del genere Culex e che si sta diffondendo nelle aree umide dell’ Emilia Romagna e del Veneto . Proprio il 2 agosto, infatti, si è aggiunto il secondo decesso di un uomo di 79 anni, residente a Verona. La prima vittima, invece, era un 77enne di Ferrara, già affetto da problemi cronici ...

Febbre West Nile uccide un uomo a Cento : il virus spesso è asintomatico : Un anziano di 77 anni abitante a Cento , provincia di Ferrara, è stato colpito dal virus West Nile ed è deceduto. L'anziano soffriva già di problemi cardiorespiratori ed in seguito al morso di una zanzara che gli ha trasmesso il virus è morto all'ospedale ferrarese di Cona. L' uomo era stato ricoverato in seguito ad una caduta presso l'ospedale di Cento il 24 luglio, ma le sue condizioni sono poi peggiorate ed è stato richiesto un trasferimento a ...

Febbre West Nile , il virus che incute timore in Italia: è asintomatico ma può portare alla morte , ecco sintomi e possibili cure . Non esiste un vaccino

