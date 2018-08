Fca | Manley vede Trump | ' Presidente quando scende da Air Force One dovrebbe prendere una

Gruppo Fca - Mike Manley a colloquio da Donald Trump : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà presidenti e amministratori delegati di una dozzina delle più grandi aziende con sede negli Usa per discutere sul programma economico che presenterà alle prossime elezioni. Tra gli invitati al resort golfistico di Bedminster (New Jersey), di proprietà del tycoon statunitense, vi sono anche alcuni nomi di rilievo dell'industria automobilistica, tra i quali spicca Mike Manley, nuovo ad del ...

La prima trimestrale di Manley : crescono i ricavi di Fca - utili giù : L'ad di Fiat-Chrysler: «Confermato l'obiettivo di 5 miliardi di redditività. In Borsa il titolo fa -15%»

Fca - per Manley si apre la partita sindacale : Le incognite del dopo Marchionne, insieme con le dimissioni del responsabile dell'Europa, Alfredo Altavilla, si sommano alle fluttuazioni delle Borse che ieri hanno fatto bruciare alla galassia FCA ...

Fca/ Gli errori di Manley - la sfida per Elkann e la profezia di Hyundai : Il dopo Marchionne è cominciato malissimo per Fca. Manley non convince gli analisti, Elkann deve prendere in fretta il comando: Hyundai è in agguato.

Addio Marchionne - manager globale che ha salvato Fiat. Fca a picco in Borsa. Manley : «Anno duro» : Cordoglio da tutto il mondo per la scomparsa di Sergio Marchionne . John Elkann: « L’amico Sergio se n’è andato». Nel giorno dell’Addio del manager italo-canadese e della “presentazione” di Mike Manley al mercato, il titolo Fca sprofonda in Borsa. Il nuovo ceo: «Anno duro ma confermo gli obiettivi del piano 2022»....

Fca DOPO MARCHIONNE - AGNELLI ADDIO?/ Ultime notizie - Manley e Elkann 'disgregano' l'ex galassia Fiat : Sergio MARCHIONNE, il futuro di Fca DOPO la morte dell'ex ad: i piani di John Elkann e Mike Manley. "La sfida è in Cina per il rilancio di Jeep".

Fca - debutto amaro per Manley Perché la trimestrale ha deluso : Sergio Marchionne è scomparso, ma la sua figura è stata più volte evocata dal suo successore ai vertici del gruppo Fiat Chrysler Automobiles, Mike Manley, che ha dovuto debuttare di fronte alla comunità finanziaria internazionale annunciando un "profit warning" sui risultati di fine anno. Colpa di un trimestre più duro di quanto lo stesso Marchoinne aveva anticipato, si difende Manley, rassicurando ...

Mike Manley - il nuovo CEO di Fca dovrà affrontare diverse sfide : Dal nuovo piano industriale sappiamo che il Biscione lancerà due nuovi SUV e due nuove auto sportive mentre il Tridente un nuovo Sport Utility Vehicle da affiancare alla Maserati Alfieri. Sempre dall'...

Fca - Manley : "Marchionne un uomo speciale. Giorno molto triste" : "I nostri volumi di joint venture sono scesi in questo periodo. La Cina è una priorità per me , nelle prossime settimane, siamo a conoscenza dei problemi che dobbiamo affrontare e dei passi per ...

