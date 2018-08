Fausto Desalu 20 13 | solo Mennea più veloce!

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : attesa per Fausto Desalu sui 200 metri piani. Tamberi ok nell'alto : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Atletica leggera , giovedì 9 agosto, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, in tempo reale, per non perdersi davvero nulla. Si inizia ...