Farmaci | Usa | azienda tedesca chiede che il suo prodotto non sia più usato per la pena

Usa - azienda farmaceutica tedesca : stop ai nostri Farmaci per la pena di morte : Un'azienda farmaceutica tedesca si è schierata contro lo Stato americano del Nebraska perché intenzionato a utilizzare due medicinali di loro produzione per eseguire la condanna a morte di Carey Dean ...

Usa, Trump: ho parlato con Pfizer, marcia indietro su prezzi farmaci

Usa - Trump : ho parlato con Pfizer - marcia indietro su prezzi Farmaci : "Pfizer fa marcia indietro sugli aumenti, di modo che i pazienti americani non debbano pagare di più. Plaudo a Pfizer per la sua decisione e spero che altre aziende facciano lo stesso". Così su ...

Farmaci usati per migliorare se stessi a scuola e a lavoro… la nuova pericolosissima moda : Sono le smart drug o droghe intelligenti quelle a destare un forte allerta. Si tratta di Farmaci utilizzati in modo improprio con la finalità di migliorare e potenziare l’attenzione, riuscire a studiare di più e a lavorare con maggiori risultati aumentando la propria resistenza. Ce lo conferma un sondaggio svolto su 15 nazioni dove il 14% degli intervistati ha ammesso di aver fatto uso di smart drug almeno una volta nell’ultimo ...

Dopati per lavorare : in Italia Farmaci usati come droga per migliorare le prestazioni : Secondo uno studio condotto in 15 Paesi del mondo su decine di migliaia di persone, il 14% ha riferito di aver preso degli stimolanti almeno una volta nei 12 mesi precedenti nel 2017, un +5% rispetto ...

L’aspirina contro l’Alzheimer : un ruolo inedito per uno dei Farmaci più usati al mondo : Secondo una ricerca condotta su modello murino e pubblicata su “JNeurosci“, assumere regolarmente aspirina a basse dosi potrebbe rappresentare una nuova strada per frenare la malattia di Alzheimer. Sebbene la causa della progressione della demenza non sia ancora certa, è ormai noto invece il ruolo della proteina beta amiloide tossica, in particolare nell’ippocampo. Una strategia per rallentare la malattia consiste ...

I Farmaci che non devi comprare né usare : lista nera. Dosaggi sbagliati e niente principio attivo - i rischi : I Nas hanno lanciato l' allarme: in Italia è boom di farmaci contraffatti, una montagna di pillole false acquistate online da venditori non autorizzati che mettono a repentaglio la nostra salute. Un italiano su quattro si rivolge alla rete per curarsi con il fai da te, sicuro di comprare un prodotto

Farmaci - ecco quali causano depressione : la lista nera - ci sono pillole ed antidolorifici : Tra gli effetti collaterali dei Farmaci non rientrano solo mal di testa, nausea o eruzioni cutanee. Ma anche la depressione. Lo rivela uno studio americano pubblicato su Jama. A finire nel mirino dei ricercatori dell'Università dell'Illinois, una lunga lista di prodotti, anche insospettabili: dai me