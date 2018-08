Fantacalcio | da Bradaric a Sandro | i consigli sui centrocampisti low cost da comprare

Blastingnews

(Di giovedì 9 agosto 2018) Isono dei giocatori chiave aldi serie A VIDEO. Scegliere bene i giocatori in mezzo al campo è fondamentale se si vuole agguantare la vittoria anche in questo fantasy game. Facile indicarecome Nainggolan, Pastore, Pjanic e altri big che sono destinati a fare scintille nel prossimo campionato. Per completare la rosa bisogna anche cercare di prendere all'asta deilow, senza spendere troppi crediti. Tra loro potrebbe però celarsi la rivelazione del campionato. Cerchiamo allora di dare degli utilia chi nei prossimi giorni si radunera' con amici e parenti per l'asta della stagione 2018-19. IsuialsuilowVIDEO partono da uno degli ultimi arrivi in Serie A, vale a diredel Cagliari. E' un nazionale croato, giocatore dai piedi ...