Fanta & calciomercato | il rendimento storico dei colpi più costosi

Cyberpunk 2020 ha trent’anni - ma tutti ne parlano. La grandezza del D&D della Fantascienza : L’attesissimo Cyberpunk 2077 in sviluppo presso i polacchi di CD Projekt RED, già autori della fortunata serie di videogiochi The Witcher, è stato il protagonista indiscusso dell’E3 2018, la massima fiera mondiale dei videogiochi. Ma tutto comincia 30 anni fa, per opera di Mike Pondsmith, creatore del gioco di ruolo Cyberpunk 2020. Un gioco che ha conquistato una generazione, pronta a staccarsi dai loro personaggi guerrieri e ...