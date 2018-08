Famiglia investita dal treno in Calabria Lorenzo e quell’ultimo disperato tentativo

caffeinamagazine

(Di giovedì 9 agosto 2018) Il drammatico incidente di ieri pomeriggio, a Brancaleone, continua ad angosciare tutta la comunità reggina. L’incidente si è verificato in contrada “San Giorgio”, tra Brancaleone e Locri. La donna ed i due figli stavano attraversando i binari per raggiungere il mare. I tre, secondo quanto stanno ricostruendo gli inquirenti, non si sono accorti del sopraggiungere del, che li ha investiti in pieno. L’incidente potrebbe avere avuto origine dal fatto che la bambina sarebbe sfuggita di mano alla madre mentre insieme a lei ed al fratellino attraversavano i binari. La donna, così, sarebbe stata costretta ad inseguire la figlia per raggiungerla e farla allontanare dai binari insieme al figlio. In quel momento sarebbe sopraggiunto ilregionale partito da Reggioe diretto a Catanzaro Lido che ha travolto il gruppo familiare, uccidendo sul colpo i due ...