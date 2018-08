Fallout Shelter per mobile ha guadagnato oltre 90 milioni di dollari dal lancio

eurogamer

(Di giovedì 9 agosto 2018) Il popolare gioco free-to-play di Bethesda perha superato quota $ 90grazie alle microtransazioni su iOS e Google Play, stando un nuovo rapporto. La società di ricerca SensorTower (via Gamasutra) afferma che il primo giocodiha oraben 93di.Come riporta Gamespot, l'azienda ha anche dichiarato che il fatturato delle microtransazioni diè stato di circa $ 212.000 il 15 giugno di quest'anno, il che segna il risultato più alto per un singolo giorno dal 14 settembre 2015 (~ $ 237.000). Le entrate sono state distribuite in modo quasi uniforme tra iOS (49%) e Google Play (51%). È stato instimato che il 59% delle entrate proviene dagli Stati Uniti.Seriuscirà mantenere questo ritmo nelle entrate, potrebbe raggiungere $ 100entro la fine dell'anno. Il gioco ha raggiunto i ...