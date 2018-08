Facebook lancia Mentorships | un servizio di tutoraggio all’interno dei gruppi

Daisy - genitori del lanciatore di uova : “Giudicavamo su Facebook quei gesti senza sapere” : La coppia aveva condannato fermamente l’aggressione alla campionessa Daisy Osakue a Moncalieri per poi scoprire che tra i componenti della banda c’era proprio il figlio che usava la loro auto per i raid a colpi di uova contro i passanti in strada.Continua a leggere

Facebook lancia “ToDo List” e annunci giocabili - Instagram testa qualche modifica : Facebook annuncia l'arrivo delle "ToDo List" (liste personalizzate) e accoglie gli annunci giocabili per provare i giochi, mentre Instagram sta testando qualche modifica all'app per Android. L'articolo Facebook lancia “ToDo List” e annunci giocabili, Instagram testa qualche modifica proviene da TuttoAndroid.

Sciatore morto 60 anni fa - la Polizia lancia l’appello su Facebook : “Aiutateci a identificarlo” : Benestante, miope, di età “media”, con iniziali M.M., alto almeno un metro e settantacinque. E morto nei primi anni ’50. La Polizia lancia un appello sul profilo Facebook dell’Agente Lisa chiedendo a chiunque abbia elementi un aiuto per riuscire ad identificare i resti di uno Sciatore trovati il 22 luglio 2005 a 3.100 metri, su un ghiacciaio di Valtournenche, in località Cime Bianche. Finora infatti sono stati vani tutti ...

Lanciano una colletta su Facebook per i migranti - in 4 giorni raccolgono 8 milioni di dollari : Si tratta della colletta più alta da quando Facebook ha lanciato questo tipo di iniziativa e gli aiuti sono arrivati da ogni parte del mondo. I responsabili sono molto felici ma hanno ammesso: 'Siamo ...

Facebook lancia i gruppi a pagamento : La piattaforma lancia un programma pilota per valutare l'opportunità di introdurre degli abbonamenti ai gruppi. Un modo per sostenere gli amministratori più attivi e impegnati

Facebook lancia i quiz con premi in denaro : Questa precisazione, ovviamente, significa che sono previsti premi in denaro per la partecipazione agli spettacoli; anche se questa funzionalità dovrebbe venire introdotta solo in un secondo momento. ...

Facebook lancia Memories - una timeline parallela per i ricordi : Come 'Accadde Oggi' ma più esteso, meglio organizzato e più semplice da trovare. Per spingere gli utenti a celebrare i propri 'amiciversari' rilanciando i contenuti del passato

Facebook lancia la nuova sezione : ecco Memories : Operazione nostalgia da parte di Facebook, che mette i nostri ricordi in un unico luogo lanciando “Memories”. Si tratta di una sezione del social, consultabile sia da pc che da smartphone e tablet, in cui ritrovare le cose relative al passato che Facebook puntualmente ci segnala: il giorno in cui si e’ stretta amicizia con una persona, la foto che abbiamo pubblicato esattamente un anno fa, il riassunto ‘social’ del ...

Facebook “amplia” Accadde oggi e lancia Memories - ennesima trovata per nostalgici : Facebook annuncia Memories, espandendo con le memorie degli amici il servizio già esistente "Accadde oggi" lanciato ormai diverso tempo fa. Contenti? L'articolo Facebook “amplia” Accadde oggi e lancia Memories, ennesima trovata per nostalgici proviene da TuttoAndroid.