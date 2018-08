Fabrizio Corona al GF Vip ma non come concorrente | ecco il ruolo pensato per lui

GRANDE FRATELLO VIP 2018 / Parpiglia smentisce la presenza di Fabrizio Corona : ed intanto Francesco Monte… : GRANDE FRATELLO Vip 2018 , cast e anticipazioni: Zoe Cristofoli e Silvia provvedi concorrenti? Previste scintille tra l'ex e la nuova fidanzata di Fabrizio Corona...(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 09:06:00 GMT)

Fabrizio Corona - la verità sul GF Vip e sulla sua storia con Silvia Provvedi : Fabrizio Corona andrà al Grande Fratello Vip? La sua storia con Silvia Provvedi era già finita da tempo Gira voce che Fabrizio Corona sia uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Proprio per questo il pubblico ha chiesto a Gabriele Parpiglia una conferma su questa notizia. In realtà, il giornalista ha ammesso […] L'articolo Fabrizio Corona, la verità sul GF Vip e sulla sua storia con Silvia Provvedi proviene da ...

“Questo non è mio figlio Carlos”. Fabrizio Corona - dopo anni e anni la verità sul tatuaggio : Fabrizio Corona sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Puglia. Lì, sostiene Diva e Donna, avrebbe conosciuto quella che è stata già etichettata come sua nuova fidanzata. Si chiama Zoe Cristofoli, ha 22 anni, un’evidente passione per i tatuaggi, su Instagram conta 237mila follower e soprattutto non è un volto proprio sconosciuto al mondo del gossip. Nel passato di Zoe ci sono infatti l’ex gieffino e tronista di Uomini e Donne ...

Chi è Zoe Cristofoli - la nuova fidanzata (tatuatissima) di Fabrizio Corona : Si chiama Zoe Cristofoli la nuova fidanzata di Fabrizio Corona, conosciuta come la “tigre di Verona”. Occhi da gatta, fisico scolpito e una passione per i tatuaggi: Zoe è una star di Instagram, dove può contare su quasi 300 mila follower. Modella e fashion blogger, è molto conosciuta nell’ambiente dei vip e ha alle spalle diverse storie importanti con personaggi dello spettacolo. In passato è stata fidanzata con l’ex ...

