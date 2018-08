F1 | Horner punge Ricciardo | “avrei capito se avesse scelto Ferrari o Mercedes Alonso? No

sportfair

(Di giovedì 9 agosto 2018) Il team principal della Red Bull ha parlato della scelta didi approdare alla Renault, allontanando la figura dicome suo sostituto La scelta di Danieldi lasciare la Red Bull per approdare alla Renault ha lasciato di stucco Christian, che non si sarebbe aspettato questo colpo di scena nella trattativa per il rinnovo. Photo4 / LaPresse Il manager della scuderia di Milton Keynes ha rivelato, in una conversazione nel podcast ufficiale della F1, che aveva anche accettato la richiesta dell’australiano di prolungare il proprio accordo di un solo anno, salvo poi ricevere la telefonata d’addio da parte di: “abbiamo concesso a Daniel tutto ciò che voleva, ma non è stato abbastanza. Alla fine ci siamo anche detti disposti a stipulare un accordo di un solo anno, quindi sarebbe stato libero tra dodici mesi di poter accettare ...