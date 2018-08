gossipetv

: Ex concorrente del Grande Fratello sul lastrico: “Non so come fare la spesa” - carmenFashionCr : Ex concorrente del Grande Fratello sul lastrico: “Non so come fare la spesa” - Rebecca38538392 : Ex concorrente del Grande Fratello sul lastrico: “Non so come fare la spesa”: - VicolodelleNews : #francescomonte ha superato i provini per entrare nella casa del #grandefratellovip ce la farà ad entrare nella cas… -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Exdelsul: chi è? Ilè una bella opportunità per chi cerca fortuna nel mondo dello spettacolo. In realtà c’è chi lo fa anche solo per soldi, com’è accaduto nell’ultima edizione per il vincitore Alberto Mezzetti. Popolarità. Denaro. Questo e tanto altro può dare il reality show più … L'articolo Exdelsul: “Non sola spesa” proviene da Gossip e Tv.