Europei Nuoto 2018 – Bronzo per Andrea Vergani nei 50sl | ottimo terzo posto per il

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : CODIA ALLUCINANTE - E’ OROOOO!!! Bronzi Vergani-Castiglioni - Italia mastodontica! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI (GIOVEDI’ 9 AGOSTO) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare agli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow. L’Italia vorrà chiudere la rassegna nel migliore dei modi avendo concrete possibilità per rimpinguare il bottino di medaglie conquistato fino ad ora. Margherita Panziera nei 200 dorso, Andrea Vergani nei 50 dorso, le ...

Europei Nuoto : bronzo per Arianna Castiglioni nei 50 rana femminili : Arianna Castiglioni sorride ancora, grande exploit per il nuoto azzurro agli Europei di Glasgow, arriva un’altra medaglia Arianna Castiglioni risponde presente, con una grande gara nei 50 rana femminili. La ranista azzurra ha vinto il bronzo agli Europei di nuoto di Glasgow, con uno sprint davvero super. Si tratta del secondo bronzo dopo quello nei 100 rana. Oro nei 50 rana alla russa Efimova in 29?81, argento alla britannica Clark ...

DIRETTA/ Europei Nuoto Glasgow 2018 streaming video-tv : Codia - oro pazzesco! Vergani e Castiglioni di bronzo! : DIRETTA Europei di Nuoto 2018: info streaming video e tv dell'ultima giornata di gare a Glasgow, oggi giovedi 9 agosto. Gli azzurri di nuovo sul podio?.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 18:00:00 GMT)

Europei Nuoto 2018 – Sesto posto per Furlan nella 10 km maschile - oro all’olandese Weertman : La dieci chilometri maschile agli Europei di Nuoto parla olandese, l’oro a Ferry Weertman che precede Rasovszky e Muffels. Sesto l’azzurro Furlan Matteo Furlan ha chiuso al Sesto posto la 10 km maschile agli Europei di Nuoto in acque libere a Glasgow. L’oro è andato all’olandese Ferry Weertman davanti all’ungherese Kristof Rasovszky e al tedesco Rob Muffels. nella top ten anche l’altro azzurro Mario ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : Weertman vince la 10 km sul tocco - errore clamoroso di Rasovszky. Furlan conclude sesto : Nella 10 chilometri al Loch Lomond, all’interno del parco nazionale a Glasgow (Gran Bretagna), seconda giornata degli Europei 2018 di Nuoto di fondo, e gara a dir poco emozionante, decisa sul rush finale. A spuntarla è stato il campione olimpico della distanza, l’olandese Ferry Weertman (1:49:28.2 ) che vince in una maniera incredibile il titolo continentale. L’orange, infatti, autore di una rimonta all’ultimo respiro nei ...

Nuoto di fondo - Europei 2018. Giulia Gabbrielleschi : “Avevo studiato Van Rouwendaal - sono fiera di me stessa” : Giulia Gabbrielleschi ha conquistato una bellissima medaglia d’argento nella 10 km di Nuoto di fondo agli Europei 2018. L’azzurra si è resa protagonista di una grandiosa gara, ha tenuto il passo del fenomeno Van Rouwendaal fino alle ultime bracciate quando poi la classe dell’olandese è emersa facendo la differenza. La 22enne toscana è così salita su un podio internazionale per la prima volta in carriera (a livello individuale, ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : strapotere Van Rouwendaal - olandese imbattibile nella 10 km. Argento per un’ottima Giulia Gabbrielleschi : L’olandese Sharon van Rouwendaal vince anche la gara dei 10 chilometri di nuovo in acque libere valevole per i Campionati Europei 2018 in corso di svolgimento a Glasgow e continua a scrivere pagine di storia dello sport. La campionessa classe 1993, infatti, dopo aver conquistato la medaglia d’oro nella 5km di ieri, oggi ha centrato la doppietta con la 10km in attesa della 25km per un trittico mai riuscito a nessuna in precedenza. La ...

Europei Nuoto 2018 – Simona Quadarella non si ferma più - strappato il pass per la finale dei 400 sl : Dopo aver vinto l’oro nei 1500 sl e negli 800 sl, Simona Quadarella ci riprova adesso nei 400 Simona Quadarella si è qualificata per la finale dei 400 stile libero agli Europei di Nuoto in corso a Glasgow. La 19enne romana, che già si è messa al collo due medaglie d’oro negli 800 e nei 1500, oggi ha staccato il pass per la finale in programma nel pomeriggio con il quarto tempo assoluto di 4’09″97. Nona e prima delle ...

Nuoto - Europei 2018 : 4×100 mista - che figuraccia! Eliminazione dolorosa - azzurri battuti dalla Lituania! : dolorosa Eliminazione della 4×100 mista italiana maschile nell’ultima giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow (Gran Bretagna). Una staffetta che poteva puntare al podio nel pomeriggio e che per scelte eccessivamente conservative si è vista esclusa dal computo delle migliori otto. Un nono posto che fa male se si pensa che una selezione come quella della Lituania (settima nella graduatoria generale dei tempi), non certo ...