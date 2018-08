Europei di nuoto | Codia | Panziera e Quadarella conquistano l' oro

Nuoto - Europei di Glasgow : oro a Codia nei 100 farfalla - a Panziera nei 200 dorso - a Quadarella nei 400 stile : L’azzurro si è imposto con 50’’64, nuovo record italiano e dei campionati. La gioia del triestino: «Ancora non ci credo, poi con un tempo così. Mai lo avrei pensato»

Europei nuoto - l’Italia fa il pieno di ori a Glasgow : trionfano Codia - Panziera e Quadarella (al terzo successo personale) : Piero Codia, Margherita Panziera e Simona Quadarella: dagli Europei di nuoto di Glasgow arrivano tre ori uno in fila all’altro per l’Italia. Il primo, quello del 28enne, è anche il più inaspettato. Codia vince a sorpresa i 100 farfalla con il tempo di 50.64, diventando il primo italiano a nuotarli sotto i 51”. Poi è arrivato il trionfo della 22enne trevigiana: anche per lei nuovo record italiano e dei campionati nei 200 dorso. ...

Europei nuoto 2018 – Enorme Quadarella - nei 400 sl arriva un favoloso tris d’oro : mai nessuno in Italia come lei : Dopo l’oro nei 1500 e negli 800, Simona Quadarella vince anche i 400 sl centrando uno storico tris che mai nessuno in Italia aveva mai centrato Uno splendido tris, un trionfo firmato Simona Quadarella. L’azzurra è l’autentica regina di questi Campionati Europei di Nuoto in corso di svolgimento a Glasgow, dove svetta più in alto di tutte le bandiera tricolore. Dopo aver vinto 1500 e 800, l’atleta Italiana vince anche ...

Nuoto - Europei 2018 : BELLA COME L’ORO! Margherita Panziera nuovo fenomeno - cavalcata trionfale nei 200 dorso! : Vinciamo solo noi, sappiamo solo arrivare primi, è un pomeriggio leggendario, ci tuffiamo nell’oro e non sappiamo farne a meno, è un tripudio tutto azzurro agli Europei 2018 di Nuoto. Dopo l’incredibile e inatteso trionfo di Piero Codia sui 100 farfalla, Margherita Panziera domina letteralmente i 200 dorso e si laurea Campionessa d’Europa con uno show ai limiti dell’incredibile: due apoteosi a distanza di circa dieci ...

