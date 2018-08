Europei | Daisy Osakue conquista la finale | “In quel lancio rabbia e felicità Non mi

Daisy entra nella finale del disco agli Europei. "Sono felicissima - non m'importa di quel che è successo prima" : L'azzurra Daisy Osakue si è qualificata per la finale del lancio del disco agli Europei di atletica in corso a Berlino. La 22enne torinese, dopo un primo tentativo nullo, ha ottenuto il pass con la misura di 58,73. La finale è in programma sabato."Sono felicissima, non m'importa ciò che è successo prima (la 22enne torinese di origini nigeriane si lascia definitivamente alle spalle l'aggressione subita dieci giorni fa ...

Europei - Daisy Osakue si qualifica per la finale : «È un sogno - ora perdono tutti» : Ottima qualificazione per l’atleta che a fine luglio era stata oggetto di un’aggressione alle porte di Torino: “Un vero sogno, la ciliegina sulla torta»

Atletica - Daisy Osakue va in finale agli Europei di Berlino. L’atleta : “Bellissimo - è quello che mi serviva per dimenticare” : Con 58.73 metri Daisy Osakue vola in finale nel lancio del disco femminile agli Europei di Berlino. Un qualifica che ha il sapore della rivincita per l’atleta azzurra di origini senagalesi che nelle scorse settimana è stata al centro delle cronache per essere stata colpita da un lancio di uova a Moncalieri. Daisy è stata in forse fino all’ultimo a causa della cura di cortisone a cui è stata sottoposta e che avrebbe potuto impedirle ...

Europei - Daisy Osakue in finale : 'Serviva per dimenticare' : Roma, 9 ago., askanews, - Daisy Osakue si è qualificata per la finale del lancio del disco agli Europei di atletica in svolgimento a Berlino. La 22enne torinese ha ottenuto il pass per la finale di ...

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : Daisy Osakue in finale nel lancio del disco femminile! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI (GIOVEDI’ 9 AGOSTO) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Atletica leggera (giovedì 9 agosto). Giornata molto intensa a Berlino con l’assegnazione di sei titoli, spettacolare asta femminile con la battaglia tra Sidorova e Stefanidi, 400 ostacoli con Warholm pronto a destituire Copello, riflettori sui 200 metri con Guliyev favorito, i ...

Europei Atletica 2018 – Il riscatto di Daisy Osakue - l’azzurra centra la finale nel disco dopo l’aggressione : La discobola azzurra si riscatta dopo l’aggressione subita a Moncalieri, centrando il pass per la finale del lancio del disco agli Europei di Berlino Daisy Osakue conquista una splendida finale nel disco agli Europei di Atletica di Berlino. L’azzurra, vittima poco più di una settimana fa di un’aggressione a Moncalieri costatale una ferita ad un occhio, si giocherà le medaglie europee dopo avere rischiato di non ...

Europei - Daisy Osakue si qualifica per la finale : 'È un sogno - ora perdono tutti' : Berlino - Sarà in finale agli Europei Daisy Osakue , la discobola torinese aggredita domenica scorsa a Moncalieri che stamattina esordiva a Berlino. Primo lancio nullo, secondo a un metro dal record ...

Daisy Osakue - l’atleta ferita a un occhio dal lancio di un uovo - va alla finale del disco agli Europei : Sarà in finale agli Europei Daisy Osakue, la discobola torinese aggredita il 30 luglio scorso a Moncalieri, che stamattina esordiva a Berlino. Primo lancio nullo, secondo a un metro dal record personale: un 58,73 che vale la qualificazione diretta. «Un sogno» dice la 22 enne. «La ciliegina sulla torta che mi serviva per dimenticare questo episodio....

Daisy Osakue - la discobola colpita dalle uova - in finale agli Europei : Sarà in finale agli Europei Daisy Osakue, la discobola torinese aggredita il 30 luglio scorso a Moncalieri, che stamattina esordiva a Berlino. Primo lancio nullo, secondo a un metro dal record personale: un 58,73 che vale la qualificazione diretta. «Un sogno» dice la 22 enne. «La ciliegina sulla torta che mi serviva per dimenticare questo episodio....

L'azzurra Daisy Osakue in finale nel lancio del disco agli Europei : Roma, 9 ago., askanews, - Daisy Osakue si è qualificata per la finale del lancio del disco agli Europei di atletica in svolgimento a Berlino. La 22enne torinese ha ottenuto il pass per la finale di ...

Daisy Osakue - la discobola colpita dalle uova in finale agli Europei : Sarà in finale agli Europei Daisy Osakue, la discobola torinese aggredita domenica scorsa a Moncalieri che stamattina esordiva a Berlino. Primo lancio nullo, secondo a un metro dal record personale: un 58,73 che vale la qualificazione diretta. «Un sogno» dice la 22 enne. «La ciliegina sulla torta che mi serviva per dimenticare questo episodio. Ades...

Europei atletica 2018 - Daisy Osakue in finale nel lancio del disco : Arrivano buone notizie dagli Europei di atletica di Berlino. Dopo un primo tentativo nullo, Daisy Osakue si è qualificata per la finale nel lancio del disco in programma sabato. La 22enne torinese ha ...

Daisy - esordio con nullo agli Europei : ANSA, - ROMA, 9 AGO - esordio in pedana a Berlino - e subito un nullo - per Daisy Osauke, la discobola azzurra ferita a un occhio dieci giorni fa da un uovo lanciato da un'auto in corsa a Moncalieri. ...

Atletica : Daisy Osakue si qualifica per la finale lancio del disco ai Campionati Europei : La discobola italiana Daisy Osakue lanciando al secondo lancio a 58,73 metri si è qualificata per la finale del lancio del disco dei Campionati europei di Atletica leggera di Berlino. Per la 22enne ...