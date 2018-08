: La rivincita di Daisy Osakue, l’atleta ferita a un occhio è in finale - SkyTG24 : La rivincita di Daisy Osakue, l’atleta ferita a un occhio è in finale - Agenzia_Ansa : Europei di atletica, Daisy in finale nel lancio del disco - Eurosport_IT : Simone Cairoli è un decathleta ?? Cairoli è 10° nel Decathlon agli europei di Berlino ???? Cairoli è un commesso par… -

Con una gara di grande personalità, Yohanesconquista la medaglia dinei 3.000 siepi ai Campionatididi Berlino. Il mezzofondista nato ad Addis Abeba ha dato lo strappo decisivo alla finale con un'azione che ha spezzato il gruppo. Superato all'ultimo giro dal francese Mekhissi-Bennabad, oro in 8'31"66, e dallo spagnolo Carro (8'34"16),ha chiuso in 8'35"18. Per l'Italia è la seconda medaglia di questi Campionati, dopo l'altrodi Yemaneberhan Crippa nei 10.000.(Di giovedì 9 agosto 2018)