European Championships 2018 | tutti gli italiani in gara oggi 9 agosto Programma | orari

European Championships 2018 - il programma di oggi (9 agosto). Gli orari e come vedere le gare in tv : oggi giovedì 9 agosto si disputa la nona giornata di gare agli European Championships, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Ci avviamo verso la parte conclusiva di questo evento, oggi terminano le gare di nuoto mentre l’atletica leggera entra nel vivo a Berlino. A Glasgow prosegue lo spettacolo del nuoto di fondo e dei tuffi, iniziano anche le prove di ...

European Championships 2018 - medagliere : Italia in lotta per il terzo posto e per il trionfo per numero di podi! : A quattro giorni dal termine degli European Championships 2018, l’Italia si trova in una posizione succulenta nel medagliere ufficiale. Considerando il numero di ori (8), la selezione tricolore si trova in quinta piazza a -2 dalla terza occupata dall’Olanda ed a -1 dalla Francia, mentre la Germania ci affianca come numero di vittorie, anche se con meno argenti. Se Russia (21) e Gran Bretagna (15) appaiono imprendibili, il Bel Paese ...

Medagliere European Championships 2018 : Italia prima per numero di podi! Nel totale guida la Russia : Gli European Championships 2018 si svolgono dal 2 al 12 agosto tra Glasgow e Berlino. La neonata competizione multisportiva prevede la disputa in contemporanea dei tradizionali Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo (in tutte le sue forme), canottaggio, tuffi, nuoto sincronizzato, triathlon, golf. Di seguito il Medagliere complessivo di questa manifestazione. Medagliere Europei atletica – ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : Scozzoli - Paltrinieri e Restivo - è show azzurro nel nuoto! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships (mercoledì 8 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Questo è il grande giorno di Gregorio Paltrinieri che va a caccia del riscatto: dopo aver ceduto lo scettro sui 1500 metri anche a causa di un attacco febbrile e della gastroenterite, il Campione Olimpico punta assolutamente il bersaglio ...

European Championships 2018 : tutti gli italiani in gara domani (9 agosto). Orari e programma delle gare : Giovedì 9 agosto davvero molto ricco gli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. L’Italia vuole essere protagonista nell’ultima giornata riservata al nuoto con Simona Quadarella a caccia di nuove magie, l’atletica entra nel vivo a Berlino e vedremo all’opera anche Gianmarco Tamberi e Libania Grenot, spazio alle 10 ...

European Championships 2018 : programma - orari e tv di domani (9 agosto) : Gli European Championships 2018 entrano nell’ultima parte del programma, iniziano gli ultimi quattro giorni della competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Giovedì 9 agosto si concludono le gare di nuoto mentre l’atletica leggera entra nel vivo a Berlino. Incomincia il programma del triathlon, tuffi e nuoto di fondo regaleranno grandi emozioni a Glasgow. Di ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : BRONZO BRUNI nelle acque libere! Ottimi Desalu e Howe nei 200 metri - Panziera in controllo nei 200 dorso : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships (mercoledì 8 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Questo è il grande giorno di Gregorio Paltrinieri che va a caccia del riscatto: dopo aver ceduto lo scettro sui 1500 metri anche a causa di un attacco febbrile e della gastroenterite, il Campione Olimpico punta assolutamente il bersaglio ...

European Championships 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di mercoledì 8 agosto : Andiamo a scoprire le speranze di medaglia e il borsino nella giornata di mercoledì 8 agosto agli European Championships 2018. ATLETICA Ore 19.40: salto in lungo maschile Giornata senza troppi sussulti per l’Italia nelle finali in programma. L’unico che può provare a dire la sua sarà Kevin Ojiaku nel salto in lungo. In una gara di livello modesto, servirà comunque superare quota 8 metri per coltivare ambizioni da podio. ...