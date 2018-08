Europa League | Atalanta sbanca Haifa | 4-1

Europa League - l'Atalanta domina l'Hapoel Haifa 4-1 : Vittoria rotonda in trasferta dell' Atalanta , che supera 4-1 l'Hapoel Haifa, nel secondo turno di qualificazione di Europa League . Secondo appuntamento europeo per l'Atalanta, che archiviata la ...

Europa League - Hapoel Haifa-Atalanta 1-4 : ... anche se per accedere alla fase dei gironi di Europa League, per l'Atalanta sara' necessario superare un altro turno., In collaborazione con Italpress, Tuttosport live Cronaca e tabellino Tutte le ...

Europa League - preliminari : L'Atalanta supera 4-1 in trasferta l'Hapoel Haifa : L'Atalanta supera 4-1 in trasferta l'Hapoel Haifa nell'andata del terzo turno preliminare di Europa League. Sotto in avvio per il gol di Buzaglo al 7', gli orobici pareggiano i conti con Hateboer al ...

Hapoel Haifa Atalanta 1-4. Gasperini ipoteca il playoff di Europa League : Hapoel Haifa-Atalanta 1-4 7' Buzaglo, H,, 19' Hateboer, A,, 21' Zapata, A,, 65' Pasalic, A,, 85' Barrow, A, Hapoel Haifa, 4-3-3,: Setkus; Malul, Tamas, Kapiloto, Dilmoni; Ginsari, 58' Elbaz,, Sjostedt,...

Europa League - l'Atalanta risponde presente ed 'ipoteca' il passaggio del turno : distrutto l'Hapoel Haifa : Hapoel Haifa al tappeto sotto i colpi dell'Atalanta che ha giocato un'altra ottima gara in questo secondo turno dei preliminari di Europa League Non può nulla l' Hapoel Haifa al cospetto di questa ...

Europa League - l’Atalanta risponde presente ed “ipoteca” il passaggio del turno : distrutto l’Hapoel Haifa : Hapoel Haifa al tappeto sotto i colpi dell’Atalanta che ha giocato un’altra ottima gara in questo secondo turno dei preliminari di Europa League Non può nulla l’Hapoel Haifa al cospetto di questa Atalanta determinata e convincente. Nel secondo turno dei preliminari di Europa League, la squadra di Gasperini ha vinto in trasferta con un 4-1 che ipoteca di fatto il passaggio al terzo turno della fase preliminare della ...

Europa League - Hapoel Haifa-Atalanta 1-4 : 19.55 Poker ad Haifa,in casa Hapoel, nell'andata del 3° turno preliminare di Europa League (1-4): Atalanta di Gasperini ormai ad un passo dalla fase a gironi. Buzaglo di testa colpisce a freddo gli orobici (7') ma il vantaggio israeliano ha vita breve: Hateboer al 18' pareggia dal limite, al 20' Freuler centra l'incrocio e, sempre nello stesso minuto, Duvan Zapata raddoppia con un gran destro incrociato. Al 42' Setkus salva su ...

Europa League - Atalanta da sogno : dilaga (1-4) contro l’Hapoel - passaggio del turno in cassaforte : L’Atalanta fa sognare i tifosi e dopo la goleada dell’altra settimana a Sarajevo, si ributta nell’Europa League con forza e determinazione. Nel terzo turno preliminare è l’Hapoel Haifa l’avversario, la squadra israeliana sicuramente al ritorno potrà dare del filo da torcere. Pronti e via è l’Hapoel a sbloccare il risultato con Buzaglo su colpo di testa. I bergamaschi reagiscono con forza e creano ...

Hapoel Haifa Atalanta : 1-3 in diretta - risultato del terzo turno preliminare di Europa League LIVE : Hapoel Haifa-Atalanta 1-3 7' Buzaglo, H,, 19' Hateboer, A,, 21' Zapata, A,, 65' Pasalic, A, Hapoel Haifa, 4-3-3,: Setkus; Malul, Tamas, Kapiloto, Dilmoni; Ginsari, 58' Elbaz,, Sjostedt, Plakushchenko; ...

Europa League : l’Atalanta fa sognare i tifosi (2-1) - splendido primo tempo contro l’Hapoel [LIVE] : L’Atalanta fa sognare i tifosi e dopo la goleada dell’altra settimana a Sarajevo, si ributta nell’Europa League con forza e determinazione. Nel terzo turno preliminare è l’Hapoel Haifa l’avversario, la squadra israeliana sicuramente al ritorno potrà dare del filo da torcere. Pronti e via è l’Hapoel a sbloccare il risultato con Buzaglo su colpo di testa. I bergamaschi reagiscono con forza e creano ...

Hapoel Haifa-Atalanta 0-0 - Europa League 2018/2019 : risultato e cronaca in diretta live : Hapoel Haifa-Atalanta, Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Hapoel Haifa Atalanta : il risultato del terzo turno preliminare di Europa League LIVE : Match in diretta esclusiva dalle ore 18 su Sky Sport Football e in pay per view su Sky Sport 251 , con la telecronaca di Andrea Marinozzi. Qui il commento in tempo reale minuto per minuto. Chi ...

Europa League : ecco le formazioni ufficiali di Hapoel Haifa-Atalanta : formazioni ufficiali- L’Atalanta tra meno di un’ora sfida l’Hapoel Haifa nella gara di andata del terzo turno preliminare di Europa League. Dopo l’8-0 di Sarajevo della settimana scorsa, la squadra di Gasperini spera di ripetersi e passare il turno. La prossima settimana ritorno a Reggio Emilia. Hapoel HAIFA (4-3-3): Setkus; Malus, Tamas, Kapiloto, Dilmoni; Arael, Sjostedt, Plakushenko; Sisic, Vermouth, Papazoglu. ...

Hapoel Haifa-Atalanta - Europa League 2018/2019 : formazioni ufficiali e diretta live : Hapoel Haifa-Atalanta, Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.