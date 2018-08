Estate a Ostia | quando ‘Roma Capoccia’ parte di capoccia…

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 agosto 2018) Se l’obiettivo era quello di far incazzare più gente possibile, la campagna radiofonica in onda nel circuito della Metropolitana, con cui il Comune di Roma sta annunciando l’Romana a, l’ha centrato in pieno. Con una capocciata. Lo speaker (l’attore Fabio Avaro) recita: «Quest’anno l’romana si svolge anche al mare di Roma: mostre di pittura, musica, artisti di strada, spettacoli per bambini, rassegne, sport e fitness, auto d’epoca e tanto altro ancora». Un secondo speaker lo interrompe: «Sì ma sbrigate, c’avemo 30 secondi, falla meijo». Avaro ribatte: «Ma che vòi? Oh, mò t’a dò ‘na capocciata». E l’altro bisbiglia imbarazzato: «Ma che… no, ‘na capocciata a?» E come se non bastasse, si conclude tornando ancora maldestramente sull’argomento: «Maggiori informazioni sul sito del X Municipio., un’senza t… mejo ...