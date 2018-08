Ennesimo furto di sabbia in Sardegna | turista bloccato a Olbia - Sardiniapost it

Roma : ‘Madame Furto’ ancora in manette dopo Ennesimo borseggio : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Vittorio Veneto si sono ritrovati davanti, ancora una volta, ‘Madame furto’, all’opera stavolta pero’ sulla banchina della fermata metropolitana Termini. La donna, una 32enne nomade di origini bosniache, ben nota per il suo ‘curriculum’, e’ stata bloccata mentre sfilava un portafoglio, dalla tasca di un ignaro turista. Arrestata lo scorso febbraio, dai ...

Vittoria - Ennesimo furto sventato in magazzino di fitofarmaci : ennesimo furto sventato in magazzino fitofarmaci ed antiparassitari per l'agricoltura a Vittoria dopo la segnalazione d'allarme