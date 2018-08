Eleonora Pedron ricorda Nives | la sorella morta Quanto avrei voluto crescere

Fabrizio Corona ed Eleonora Pedron insieme : lei la causa della rottura con Silvia Provvedi? : «È tutto clamorosamente precipitato», così il giornalista Gabriele Parpiglia ha annunciato sui social la fine della storia d'amore tra Fabrizio Corona e Silvia...

Gossip : Fabrizio Corona 'pizzicato' con Eleonora Pedron - Silvia Provvedi con Benji : Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati pochi giorni fa ma, stando a quello che racconta Spy nel suo ultimo numero, sembrano essersi gia' consolati. Il settimanale di Gossip, infatti, mostra in esclusiva le immagini dei romantici faccia a faccia che i due ex hanno avuto rispettivamente con Eleonora Pedron e Benji del duo Benji e Fede: stando a quello che riporta la rivista, l'imprenditore e la showgirl si sarebbero scambiati dei baci ...

Fabrizio Corona ed Eleonora Pedron insieme : lei la causa della rottura con Silvia Provvedi? : «È tutto clamorosamente precipitato», così Gabriele Parpiglia ha annunciato sui social la fine della storia d'amore tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. E mentre la...

FABRIZIO CORONA - C'È Eleonora Pedron DOPO SILVIA PROVVEDI/ Solo una serata di lavoro? "Lui fa il single e.." : FABRIZIO CORONA, DOPO SILVIA PROVVEDI, volta pagina con ELEONORA PEDRON? L'ex re dei paparazzi avrebbe trascorso una piacevole serata con la fidanzata di Nicolò De Devitiis.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 21:35:00 GMT)

Fabrizio Corona visto con Eleonora Pedron - Silvia Provvedi consolata da Benji (senza Fede) : Non s’è ancora ‘raffreddata’ la notizia della rottura tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi che l’ex re dei paparazzi viene già avvistato in compagnia di altre donne. Nella fattispecie, l’ex marito di Nina Moric è stato pizzicato insieme a Eleonora Pedron, al momento teoricamente fidanzatissima con l’inviato de Le iene Nicolò De Devitiis, l’ex miss Italia che è stata anche la compagna di Max Biaggi. Nel ...

Eleonora Pedron e Nicolò De Devitiis in vacanza al mare : Per Eleonora Pedron ci sono tanti progetti, amore e vacanze, e firma una capsule collection di scarpe, trascorre le vacanze con il fidanzato Nicolò De Devitiis e posta scatti mozzafiato sui social. Modaiola e appassionata di tutto ciò che è glamour, sfoggia i suoi outfit su “Instagram”. Perfetta nelle immagini social, la Pedron finisce per farsi beccare dalla Iena Nicolò mentre si cambia vicino all’auto, togliendo gli abiti da indossare ...

Eleonora Pedron e Nicolò De Devitiis escono allo scoperto - i loro baci bollenti in vacanza [GALLERY] : Nicolò De Devitiis ed Eleonora Pedron in vacanza insieme, la coppia esce allo scoperto sui social e… sulle riviste di gossip! Ormai è ufficiale: Eleonora Pedron e Nicolò De Devitiis stanno insieme. I due piccioncini sono stati beccati in vacanza insieme dai paparazzi della rivista di gossip ‘Spy’. baci bollenti per la nuova coppia che si è mostrata in forma smagliante sulle spiagge della propria meta vacanziera. ...

Eleonora Pedron e Nicolò De Devitiis escono allo scoperto - lei ammette : 'Sono felice' : Eleonora Pedron e Nicolò De Devitiis non vogliono più nascondersi. I due piccioncini sono stati paparazzati dal settimanale Chi [VIDEO] insieme mentre passeggiano abbracciati. L’ex Miss Italia sembra aver trovato finalmente la sua serenita' sentimentale al fianco dell’inviato de Le Iene. Eleonora Pedron innamorata di Nicolò De Devitiis Eleonora Pedron è nota, oltre che per aver vinto Miss Italia qualche anno fa, anche per la sua storia d’amore ...

Eleonora Pedron e Nicolò De Devitiis escono allo scoperto - lei ammette : 'Sono felice' : Eleonora Pedron e Nicolò De Devitiis non vogliono più nascondersi. I due piccioncini sono stati paparazzati dal settimanale Chi insieme mentre passeggiano abbracciati. L’ex Miss Italia sembra aver trovato finalmente la sua serenità sentimentale al fianco dell’inviato de Le Iene. Eleonora Pedron innamorata di Nicolò De Devitiis Eleonora Pedron è nota, oltre che per aver vinto Miss Italia qualche anno fa, anche per la sua storia d’amore con il ...

Nicolò De DeVitiis nel cuore di Eleonora Pedron - l’ex Miss Italia confessa il suo amore per la Iena : “sono felice” : Nicolò De Vitiis ed Eleonora Pedron stanno insieme, a confermare la relazione tra i due proprio l’ex Miss Italia che si confessa felice “La parola amore mi fa paura. La vita mi ha dato troppe batoste. Però, se ci guardate insieme, potete anche non chiedermi se sono felice… perché lo sono”. Così l’ex Miss Italia Eleonora Pedron confessa il suo amore per la Iena Nicolò De Vitiis. L’ex compagna di Max Biaggi ha parlato per ...

Eleonora Pedron/ Nicolò De Devitiis è il nuovo amore : “E’ arrivato all’improvviso e sono così felice!” : Eleonora Pedron parla del suo amore con Nicolò De Devitiis: "Dopo tante batoste sono felice", dichiara l'ex Miss Italia al settimanala Chi spiegando il nuovo rapporto con Max Biaggi.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 18:43:00 GMT)

Eleonora Pedron esce allo scoperto con Nicolò De Devitiis : ‘Sono felice’ : “Potete anche non chiedermi se sono felice… perché lo sono” confida Eleonora Pedron. E la ragione della sua felicità è presto spiegata: si tratta dell’arrivo – improvviso e inatteso, dice lei – nella sua vita di Nicolò De Devitiis, inviato de Le Iene ma anche padrone di casa di Dance dance dance con Andrea Delogu. Si vociferava da tempo che i due avessero una relazione, che dopo mesi di gossip, sembrava essere ...

“Adesso c’è lui”. Eleonora Pedron lo presenta per la prima volta : le foto di Nicolò : Sembravano una coppia inossidabile e infatti sono durati 11 anni. Poi, però, si sono lasciati. A rivelare la fine dell’amore tra il motociclista Max Biaggi e la showgirl Eleonora Pedron era stato Biaggi che, all’epoca, era il 2011), su Twitter, scrisse: “È difficile dirlo, ma è finita! Con Ele ci sono stati momenti difficili, abbiamo provato a recuperare ma alla lunga non è stato possibile”. Tutti rimasero di sasso. Nessuno si aspettava ...

Eleonora Pedron : “Dopo Max Biaggi con Nicolò sono felice” : Eleonora Pedron rompe il silenzio e ufficializza la storia d’amore con l’inviato delle Iene: la rottura con Max Biaggi e l’incontro con Nicolò De Devitiis Dopo la fine della lunga relazione con Max Biaggi, Eleonora Pedron sembrerebbe aver ritrovato il sorriso con l’inviato delle Iene Nicolò De Devitiis. Ad ufficializzare la notizia è stata la […] L'articolo Eleonora Pedron: “Dopo Max Biaggi con Nicolò sono ...