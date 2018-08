Economia | Garavaglia a ' Italia Oggi' sulla sospensione del Bando periferie | nessuno sarà

Il viceministro dell’Economia Massimo Garavaglia : “Flat tax per le imprese già ad agosto - poi per i cittadini” : La flat tax si farà per gradi: si inizierà, già ad agosto, con le piccole e medie imprese, proseguendo poi con le più grandi e infine con le persone. Ad annunciarlo è il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia. "La flat tax è nel programma ed entro la legislatura si farà, ma per gradi", assicura l'esponente della Lega.Continua a leggere