“Eccolo”. Uomini e Donne |  Eugenio e Francesca di nuovo genitori

(Di giovedì 9 agosto 2018) Fiocco azzurro a ‘’. Eugenio Colombo e Francesco Del Taglia, insieme dalla ‘scelta’ d’amore avvenuta nel 2013, sono diventatidi Zeno. Per la coppia, una delle più amate del dating show condotto da Maria De Filippi, si tratta del secondo figlio. Zeno è nato il 9 agosto del 2018 e l’annuncio del suo arrivo è stato dato da papà Eugenio con una foto in cui tiene la mano del piccolino. A margine una dolcissima dedica: “Ben arrivato piccolo mio, avrai tutto l’amore del mondo”. “Finalmente è arrivato in famiglia Zeno – ha poi aggiunto la neo mamma – stiamo bene e somiglia tantissimo a Brando”. Bis, dunque, per l’amata coppia di. E adesso manca solo una “ciliegina” a coronare una storia d’amore da favola: il matrimonio. Eugenio ehanno già un figlio, il piccolo Brando, ...