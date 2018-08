ecco perche' quando ascoltate la vostra voce registrata vi sembra strana - Cronache

Notte di San Lorenzo - ecco perché si potranno vedere più stelle cadenti quest’anno. Ma il picco sarà il 12 agosto : Conto alla rovescia per la Notte delle stelle cadenti di San Lorenzo, che quest’anno si annuncia straordinaria, perché lo sciame di meteore avrà condizioni di visibilità ideali, grazie alla complicità della Luna nuova e del cielo sereno in gran parte d’Italia. Chiamate Perseidi, queste meteore sono associate alla Notte in cui si festeggia il santo, il 10 agosto, e per questo vengono chiamate anche Lacrime di San Lorenzo, ma il picco di attività ...

Mette al mondo due gemelli - ma il suo è un caso raro al mondo : ecco perché : In tutto nel mondo sono stati registrati soltanto 100 casi simili. I medici le avevano detto alla 21esima settimana che c'era un'altra probabilità di un aborto spontaneo o di un parto prematuro, ma ...

ecco perché il sequel di Ant-Man è migliore del primo : Sta per ritornare nelle sale (14 agosto) il supereroe più piccolo della Marvel che ha le formiche come migliori alleate. E se il primo Ant-Man del 2015 era piaciuto al pubblico per l’aspetto ironico, il secondo capitolo (Ant-Man and The Wasp) piacerà ancora di più. Intanto il box office USA ride: nel primo week-end di programmazione il film ha totalizzato 76 milioni di dollari superando il suo predecessore (57 milioni). Ora è arrivato a quota ...

Il segreto di Becky Lynch : “ecco perchè il mio ragazzo non sarà mai un wrestler WWE” [GALLERY] : Becky Lynch ha svelato un curioso segreto sulla sua vita sentimentale: la ‘Lass Kicker’ non vuole avere relazioni con altri wrestler WWE per un motivo particolare Ospite nel podcast di Jim Ross, Becky Lynch ha risposto a diverse domande sulla sua vita privata. Una in particolare ha fatto notizia: la bella irlandese non ha intenzione di intraprendere alcuna relazione amorosa con i propri colleghi. Notizia che certamente avrà ...

ecco perché la luce blu di smartphone e computer causa danni alla vista : (foto: Dan Miller, The University of Toledo) Che la luce blu di computer, tv, smartphone e tablet non fosse l’ideale per la nostra vista lo si sapeva da tempo. Gli esperti ritengono che danneggi la retina accelerando l’insorgenza di maculopatie, malattie in genere legate all’età e che conducono gradualmente alla perdita della vista. Il motivo per cui la luce a queste particolari lunghezze d’onda sia dannosa, però, non era del tutto chiaro. ...

L'Inter sorride - lista Champions senza esclusioni : ecco perché : MILANO - Buone notizie per l' Inter in vista del ritorno in Champions . La lista che dovrà essere consegnata a Nyon e che sarà ristretta a ventidue elementi, sedici 'liberi', quattro prodotti di un ...

“ecco perché è finita”. Luigi Di Maio - la ex fidanzata a sorpresa ‘vuota il sacco’ : Da quando Luigi Di Maio si è insediato in parlamento andando a ricoprire il ruolo di vicepresidente del Consiglio e ministro del nuovo governo Conte, tra i tanti argomenti che hanno trovato spazio sui giornali riguardanti il leader pentastellato c’è quello della sua vita privata. A fare chiarezza sulla situazione sentimentale del politico è stata ora una sua vecchia fiamma: “Visto che fino a oggi non c’è stata nessuna ...

Quello scandalo in un Paese che la trattò da donnaccia : ecco perché Mina ci ha detto addio : Era il 1978. Leggasi: 40 anni fa. Mina Mazzini chiudeva la porta ai concerti, al rapporto live con il pubblico, a Quello che per ogni cantante è il momento di massima gioia possibile. Il momento che ...

Speculazione e trimestrali - ecco perché Musk vuole salutare Wall Street : Elon Musk ha scelto Twitter per fare un annuncio: "Sto considerando la possibilità di rendere Tesla privata". Cioè di ritirarla da Wall Street. E ha fatto anche il prezzo: chi vorrà ricomprare una fetta della casa automobilistica e tenersela al riparo dalle fluttuazioni di borsa, dovrà mettere sul piatto 420 dollari per azioni. A questa cifra, Musk valuta Tesla 71,3 miliardi di dollari, 82 miliardi incluso il debito. ...

Elon Musk vuole ritirare Tesla da Wall Street : ecco perché - : Con un tweet , prima, e una lettera ai dipendenti , poi, , il fondatore e Ceo della società ha indicato la possibilità di rendere privata la casa automobilistica. Obiettivo: meno vincoli e protezione ...

'Ministra Grillo - ecco perché mia figlia immunodepressa rischia la vita se gli altri bimbi non si vaccinano' : Ti cade il mondo addosso, perché non sai come fare quando ti parlano di trapianto, interventi, sondino per farla mangiare e terapia intensiva. Viola, come tanti altri bambini che hanno questa ...

Salute - ecco come alleviare le punture di zanzara e perché non bisogna assolutamente grattarle : In piena estate è quasi impossibile evitarle: le punture di zanzara sono parte del tempo che trascorriamo all’aperto. Grattare la zona per alleviare il prurito sembra l’unica soluzione possibile per avere un po’ di sollievo. Ma l’azione di grattare può causare più infiammazione e infezioni, secondo il Dott. Ronald McRipley, collaboratore di medicina d’emergenza al Geisinger Health System della Pennsylvania: “Se è un’infiammazione, si avvertirà ...

Incidente Bologna - Tir sotto accusa. Dagli orari al nodo sicurezza - ecco perchè il settore è in crisi : La vicenda di Bologna - con il tamponamento tra mezzi pesanti e la conseguente esplosione che ha provocato una vittima e la devastazione dell’area - ha sollevato il velo su un settore...

ROCIO MUNOZ MORALES INCINTA : RAOUL BOVA DI NUOVO PAPÀ/ Foto : "ecco perché non l'ho annunciato prima" : ROCIO MUNOZ MORALES INCINTA del secondo figlio: RAOUL BOVA diventa PAPÀ per la quarta volta. L'attrice non pensa al matrimonio e svela: "penso ogni minuto al bambino".(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 22:00:00 GMT)