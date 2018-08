Ecco l’estate bollente di Chiara Ferragni a Ibiza FOTO ...

Skiatos e Mykonos : Ecco gli hotel dell’estate 2018 : Indecisi su quale meta scegliere per questa estate 2018? Lasciatevi conquistare dal lusso discreto dell’Elivi hotel a Skiatos o dal Katikies a Mykonos. In comune fascino cosmopolita e mare dalle mille sfumature blu. E pure ottimo cibo. Chi non ricorda il cult Mamma Mia basato sulle canzoni più famose degli Abba? Da allora Skiatos rimane la numero uno delle Sporadi Settentrionali e tra le top destinazioni del mar Egeo. Panorami effetto wow, ...

Ilary Blasi - quella che doveva essere l’estate della sua consacrazione si è trasformata in un “doppio flop” : Ecco perché : “Cara Ilary, ma chi te lo ha fatto fare?“, questa frase l’avrà pronunciata la signora Totti o se la sarà sentita dire più volte nelle ultime settimane. perché, senza troppi giri di parole, doveva essere l’estate della consacrazione televisiva della Blasi alle prese con un doppio e prestigioso impegno: Balalaika e Wind Summer Festival. Il volto degli storici Mondiali sulle reti del Biscione e la conduzione in piazza di un ...

“Guarda quei due sul materassino”. L’estate dei porcelli - Ecco il primo caso del 2018 : L’estate è calda, l’eccitazione pure! A napoli ancor di più. Due sconosciuti sono stati immortalati in un video diventato subito virale durante una performance sessuale su un materassino gonfiabile in mare, a pochi metri dalla riva. Nessun dubbio sull’identità dell’autore del video, che commenta tutta la scena con un inequivocabile: “Chist so’ pazzi” prima che una donna, probabilmente la fidanzata, lo fermi esclamando: ...

Irama - “Nera” il video ufficiale/ Dopo la vittoria di Amici 17 : Ecco servita la nuova hit dell’estate : Irama, “Nera”: esce oggi il video ufficiale del tormentone dell'estate 2018! Dopo la vittoria di Amici 17, eccovi servita la nuova hit di cui sentirete parlare...(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 15:55:00 GMT)

Summer Trends 2018 : Ecco le mete dell’estate - l’Italia si posiziona in vetta alla classifica : eDreams rende noti i risultati della ricerca Summer Trends 2018: gli italiani in partenza saranno il 13% in più rispetto allo scorso anno e scelgono per le proprie vacanze estive il Bel Paese, con il Sud e le Isole: l’Italia riconferma così la sua presenza e ottiene i primi posti nella classifica dell’agenzia di viaggi online leader in Europa. Seguono New York City, Ibiza, Barcellona, Londra e Parigi, mentre tra le mete alternative individuate ...

Salute : Ecco come rimettersi in forma per l’estate con i succhi 100% frutta : Con l’arrivo del caldo il nostro corpo ha bisogno di idratarsi e, sebbene l’acqua rimanga la fonte di idratazione ottimale, esistono alternative gustose, naturali e che non impattano sul nostro girovita: i succhi 100% frutta. Derivano dalla frutta spremuta[1],[2] e, per legge[3], non posso contenere zuccheri aggiunti, coloranti e conservanti; sono costituiti per il 90% da acqua, vitamine, sali minerali e fitocomposti e per il restante 10% da ...

“Assurdo!”. Tutti a fotografare il lato b della bellissima vip in spiaggia. E lei Ecco che fa. L’estate italiana comincia così… : Pose hot, foto da dive, risate in libertà. Dopo aver dichiarato di essersi trasferita a Parigi, la showgirl è stata paparazzata in una spiaggia della Versilia insieme a un gruppo di amici. Stiamo parlando di Claudia Galanti, paraguaiana ma italiana d’adozione che negli ultimi tempi era scomparsa dai radar del gossip italiano. La showgirl era stata pizzicata a Milano per lo shopping di lusso, e in questi giorni è arrivata in Versilia ...

Royal Bliss : Ecco i cocktail per l’estate : l’estate ha una sua energia leggera, una sua voglia di lasciarsi travolgere e uscire dagli schemi come nessun altro periodo dell’anno. È la stagione perfetta per sperimentare il nuovo, a partire da quei piccoli grandi rituali come l’ora del cocktail, dall’aperitivo al dopo cena. Siete pronti a tuffarvi in un’esperienza organolettica di sapori, profumi e colori unici? A farvi da guida c’è Royal Bliss, la nuova gamma premium di toniche e mixer ...

Torna l’estate e tornano anche le blatte : Ecco i rimedi per eliminarle o tenerle lontane : Generalmente con il caldo si assiste al ritorno di blatte e scarafaggi che fuoriescono dai tombini e prendono d’assalto strade e marciapiedi delle città. Sono gli insetti più temuti dell’estate e in numerose città italiane si registra ogni anno una sorta di “invasione“. Le blatte fanno la loro comparsa a tarda primavera per poi proliferare con il caldo durante l’estate. Occorre ovviamente eliminare il problema alla radice con azioni ...

Depilazione last minute - irrinunciabile per il 40% degli uomini ed il 53% delle donne. Ecco i nuovi trend dell’estate : Dimenticate petti villosi e schiene irsute. Il nuovo trend per il maschio di oggi è la Depilazione full body, o di specifiche parti del corpo. Un rito che il 40% degli italiani considera ormai irrinunciabile, soprattutto a ridosso dell’estate, per trattare quelle parti del corpo come il petto (il 58% degli uomini lo vuole privo di peli), l’inguine (41%), le spalle (40%) e gli addominali (38%). Una moda che si è fatta strada nel corso degli anni, ...

Dimagrire prima dell’estate : Ecco la dieta più popolare per perdere peso velocemente : Si avvicinano le vacanze estive ed è tempo della cosiddetta “prova costume” tanto temuta da molti che fa ricorrere ad esercizio fisico e alimentazione sana last minute dopo magari un anno di eccessi. Secondo un sondaggio del potente motore di ricerca di voli e hotel Jetcost, gli italiani passano in media gli ultimi 5 mesi prima di partire per le vacanze cercando di perdere peso e riescono a buttare giù in media 3 chili. Peccato però che il ...

Meteo - non fatevi illusioni l’estate può aspettare. Ecco che cosa ci aspetta nei prossimi giorni : Sembrava davvero fosse scoppiata l’estate e invece no. La stagione prosegue infatti a singhiozzo e fenomeni violenti si alternano a fiammate africane e così andrà avanti. L’alta pressione africana di questi giorni , si legge su ilMeteo.it, sarà messa subito in crisi già da lunedì sera quando una perturbazione atlantica busserà alle porte dell’Italia, portando temporali al Nordovest con grandine e colpi di vento.Martedì e ...

“Non è possibile”. Michelle - Ecco il primo bikini dell’estate. Cosa notate? : Dopo il clamoroso successo del Festival di Sanremo, Michelle Hunziker è stata “promossa” da Mediaset. Alla conduttrice, infatti, è stata affidata la conduzione del programma Vuoi scommettere? La Hunziker conduce la trasmissione insieme alla figlia Aurora Ramazzotti che fa l’inviata per le scommesse esterne. In trasmissione ci sono sempre ospiti d’eccezione eppure, nonostante il grande successo della prima puntata, lo show non sta riscuotendo il ...