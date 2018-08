Ecco il Galaxy Note9 | in Italia dal 24 8

Samsung si lancia nel settore degli smart speaker : Ecco Galaxy Home - finalmente ufficiale : Samsung Galaxy Home è il nuovo speaker della casa coreana che risponde alla chiamata di "Hey Bixby". È uno smart speaker con integrato l'assistente digitale Bixby. L'articolo Samsung si lancia nel settore degli smart speaker: ecco Galaxy Home, finalmente ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 - Ecco tutte le novità dello smartphone con pennino : (Foto: Lorenzo Longhitano) Dopo settimane di impietose fughe di informazioni che ne hanno rivelato praticamente ogni aspetto, finalmente è il giorno di Galaxy Note 9. Il successore dell’apprezzato smartphone con pennino dell’anno scorso è stato svelato ufficialmente in questi minuti nel corso di un evento newyorkese che la società aveva annunciato ormai settimane fa. Nonostante del gadget si sapesse già molto l’evento era ...

SAMSUNG GALAXY NOTE 9 - PRESENTAZIONE OGGI/ Caratteristiche e prezzi : Ecco i canali streaming per la diretta : SAMSUNG GALAXY NOTE 9, OGGI verrà presentato il phablet della casa coreana: ecco le principali Caratteristiche ed i prezzi, batteria bomba e nuovo S Pen con diversi colori.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 11:52:00 GMT)

Samsung Galaxy A6 (2018) Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : Samsung Galaxy A6 (2018) è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. Samsung Galaxy A6 (2018) Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato Samsung Galaxy A6 (2018)? Stai pensando di Comprare Samsung Galaxy A6 (2018)? In […]

Samsung Galaxy J6 (2018) Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : Samsung Galaxy J6 (2018) è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. Samsung Galaxy J6 (2018) Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato Samsung Galaxy J6 (2018)? Stai pensando di Comprare Samsung Galaxy J6 (2018)? In […]

Samsung Galaxy A6 (2018) Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : Samsung Galaxy A6 (2018) è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. Samsung Galaxy A6 (2018) Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato Samsung Galaxy A6 (2018)? Stai pensando di Comprare Samsung Galaxy A6 (2018)? In […]

Samsung Galaxy J6 (2018) Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : Samsung Galaxy J6 (2018) è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. Samsung Galaxy J6 (2018) Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato Samsung Galaxy J6 (2018)? Stai pensando di Comprare Samsung Galaxy J6 (2018)? In […]

Samsung Galaxy Note 9 svelato per errore : Ecco tutto quello che è noto : Samsung è una delle più grandi aziende al mondo per quanto riguarda il settore dell'elettronica mobile. I suoi prodotti, pensati per tutti i tipi di utenti, hanno permesso all'azienda di raggiungere la sua posizione di leadership. In ...

Ecco le ultime indiscrezioni su Samsung Galaxy Note 9 - Galaxy Watch e Wireless Charger Duo : Pare che il Samsung Galaxy Watch non sarà presentato a Berlino per l'IFA 2018. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già la prossima settimana L'articolo Ecco le ultime indiscrezioni su Samsung Galaxy Note 9, Galaxy Watch e Wireless Charger Duo proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Tab S4 - Ecco il tablet che vuole competere con iPad Pro : Dopo aver deluso gli analisti con una trimestrale debole a causa delle vendite inferiori alle attese del Galaxy S9, Samsung si rimbocca le maniche e prepara l’offensiva per il prossimo autunno. In attesa di lanciare il Galaxy Note 9 il prossimo 9 agosto, l’azienda coreana svela a sorpresa due nuovi tablet che proveranno a dare una scossa al mercato delle tavolette, in crisi acuta da tempo e dove le novità si contano oramai sulle dita ...

Samsung Galaxy Note 9 non ha più segreti : Eccolo in un primo video hands on : La presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Note 9 è ormai dietro l’angolo e a confermare i vari rumor che ci hanno ormai svelato praticamente tutto […] L'articolo Samsung Galaxy Note 9 non ha più segreti: eccolo in un primo video hands on proviene da TuttoAndroid.

Ecco i prezzi ufficiali del Samsung Galaxy Note 9 : 128GB e 512GB : Trapela su internet il prezzo ufficiale del Samsung Galaxy Note 9 mostrato in una locandina che avvia i pre-ordini. Tagli di memoria da 128GB e ben 512GB e prezzi da 1000 euro in su Samsung Galaxy Note 9 Prezzo Il nuovo Galaxy Note 9 di Samsung verrà annunciato il prossimo 9 agosto nel corso di un […]

Ecco i prezzi ufficiali del Samsung Galaxy Note 9 : 128GB e 512GB : Trapela su internet il prezzo ufficiale del Samsung Galaxy Note 9 mostrato in una locandina che avvia i pre-ordini. Tagli di memoria da 128GB e ben 512GB e prezzi da 1000 euro in su Samsung Galaxy Note 9 Prezzo Il nuovo Galaxy Note 9 di Samsung verrà annunciato il prossimo 9 agosto nel corso di un […]

Ecco i prezzi ufficiali del Samsung Galaxy Note 9 : 128GB e 512GB : Trapela su internet il prezzo ufficiale del Samsung Galaxy Note 9 mostrato in una locandina che avvia i pre-ordini. Tagli di memoria da 128GB e ben 512GB e prezzi da 1000 euro in su Samsung Galaxy Note 9 Prezzo Il nuovo Galaxy Note 9 di Samsung verrà annunciato il prossimo 9 agosto nel corso di un […]