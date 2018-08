Ebola - 17 casi confermarti in Congo : al via vaccinazione : Sono saliti a 17 confermati e a 27 probabili i casi di Ebola nella Repubblica democratica del Congo (Rdc), dove il ministero della salute ha annunciato il lancio della vaccinazione delle popolazioni ad alto rischio nella provincia del Nord Kivu per combattere il nuovo focolaio, ha riferito l’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms). Le vaccinazioni – osserva l’Oms in una nota – sono state avviate appena una ...

Ebola : 3 nuovi casi in Iraq - 10 in 2 settimane : Tre casi di virus Ebola sono stati registrati a Mosul, in Iraq: lo hanno reso noto i media locali, secondo cui nelle ultime due settimane sono stati registrati altri 7 casi di febbre emorragica. “Il personale medico ha diagnosticato 3 casi di infezione del virus della febbre emorragica portando a 10 i casi d’Ebola in tutto il Paese in meno di due settimane. Gli infetti sono un uomo trentenne e due donne che avevano sintomi della ...