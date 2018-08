E' morto a soli 36 anni Jarrod Lyle | sconfitto dalla leucemia

Trovato morto a soli 32 anni Rick Genest [Zombie Boy] : E’ stato Trovato mercoledì scorso, 1 agosto, molto probabilmente suicida, il noto modello super-tatuato da molti chiamato con l’appellativo Zombie Boy. Rimasto nella memoria di molti per la pubblicità di un prodotto per il trucco, particolarmente coprente, che lo faceva apparire privo di tatoo e per la partecipazione ad alcuni video musicali della sua amica Lady Gaga. --Rick Genest, il suo vero nome, 32 ...