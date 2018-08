“È l’ultima foto” Con le sue bimbe Strazio | il campione muore a 36 anni

caffeinamagazine

(Di giovedì 9 agosto 2018) “Questo è l’ultimo post”, si legge nella didascalia della foto, l’ultima pubblica appunto, condivisa sul suo profilo Instagram. Toccante è dire poco: un abbraccio straziante con le sue bambine che ora sono rimaste senza papà. Quello scatto risale al 31 luglio scorso. Pochi giorni dopo, l’8 agosto, il, che era malato da tempo, se ne è andato per sempre. È stata la moglie Briony a dare la tragica notizia della sua morte. Così, con queste parole: “Jarrod è morto serenamente alle 20.20 di ieri sera dopo aver passato la sua ultima settimana in famiglia e con gli amici intimi”. Jarrod è Jarrod Lyle, l’australiano di soli 36scomparso prematuramente dopo aver combattutto una battaglia contro una leucemia mieloide. Il mondo del golf e dello sport in generale è in lutto stretto. Lyle, che ha vinto due volte nel Nationwide Tour nel 2008, ...