“È lei” Ermal Meta | la fidanzata I beninformati fanno ”il nome” | chi è

(Di giovedì 9 agosto 2018) Un 2018 da ricordare, per. Prima il trionfo al Festival di Sanremo, in coppia con Fabrizio Moro, poi la partecipazione all’Eurovision Song Contest ed ora, dopo la fine della storia d’amore con Silvia Notargiacomo, sua storica compagna, una nuova fiamma. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, infatti, il 37enne cantante albanese ha iniziato a frequentare una ragazza. “Si chiama Monia ed è una bella ragazza di Cesena che si occupa di pubbliche relazioni”, scrive il settimanale. Nella vita del giudice di Amici, che ha da poco interrotto la relazione con la conduttrice radiofonica Silvia Notargiacomo, si sarebbe dunque pian piano fatta spazio questa PR che, stando a quanto scritto dal giornale, “Avrebbe acceso la passione del cantante”. Il cantante, che sta girando l’Italia con il Non abbiamo Armi Tour, era tornato single ad inizio 2018, dopo aver ...