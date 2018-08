E' il weekend più ' stellare' dell' anno | San Lorenzo | sagre e i buskers a Santa Sofia

Luce - acqua e bosco : a Lappeenranta il weekend nella Finlandia più vera : Ha appena aperto una rotta di quelle che andrebbero provate solo per il gusto di atterrare in un posto mai sentito nominare (e all’apparenza impronunciabile). È il caso del volo Ryanair che collega Orio Al Serio con Lappeenranta, avanti e indietro il mercoledì e il sabato. Cosa ci sarai mai a Lappeenranta nella Carelia meridionale che merita tre ore di volo? Dall’alto dell’aereo, popolato solo da finlandesi e russi (il confine ...

Caldo - la settimana più bollente : 'Fino a 39 gradi'. Piogge dopo il weekend? : È arrivato direttamente dal Nord Africa ed giunto sul nostro Paese : l'anticiclone africano ha già iniziato ad arroventare l'Italia nel corso dell'ultimo weekend di luglio, ma è stato solo l'inizio. ...

Meno ore di lavoro e weekend lungo : ecco l'azienda che regala più tempo libero ai suoi dipendenti : Lavorare Meno, lavorare meglio. Quando si dice Welfare, nel vero senso della parola. È la storia della Salvagnini Italia di Sarego, in provincia di Vicenza, i cui vertici aziendali hanno deciso di regalare più tempo libero (e Meno lavoro) ai propri lavoratori, di comune accordo con i sindacati.In che modo? Si passerà da 40 ore retribuite settimanali a 38 (venendo pagati allo stesso modo). Lo sconticino di due ore il venerdì, con l"impresa che ...

Allerta Meteo - Italia divisa in due : forti temporali al Nord - sempre più caldo al Sud dove sarà un weekend di fuoco [MAPPE] : 1/11 ...

Roma - Monti 'chiude' alla movida : Ztl più lunga e non solo nel weekend : Varchi elettronici accesi - o presidiati dai vigili urbani - per sei notti su sette ogni settimana, esclusa solo quella tra domenica e lunedì, e per sei ore, dalle 21 alle 3. In attesa che si ...

Meteo Italia - il punto della situazione nel weekend : più caldo al Nord che al Sud - forti temporali in Toscana [LIVE] : 1/13 ...

Dieta del sonno : dormire di più nel weekend fa dimagrire : Cosa non si fa per restare in forma e per avere una linea da fare invidia? Per ottenerla bastano alcuni accorgimenti e tanta volontà: praticare quindi attività fisica in maniera costante, consumare pasti regolari evitando alimenti ricchi di zuccheri e carboidrati. C’è un altro fattore che può entrare in gioco nella Dieta ed è il sonno. Il risvolto negativo, è che dormire poco nel corso della settimana, non apporta benefici all’organismo: il ...

Dormire di più nel weekend aiuta a dimagrire : Se non riuscite a Dormire a sufficienza durante la settimana, vuoi per le preoccupazioni o i pensieri, vuoi per le levatacce mattutine a causa del lavoro, consolatevi: non siete soli. Sappiate però che questo può influire negativamente sulla vostra salute, aiutandovi a prendere peso. E questa è la cattiva notizia. La buona è che Dormire nel weekend per compensare il sonno perso durante la settimana è direttamente associato all’indice di ...

Lewis Hamilton - GP Gran Bretagna 2018 : “Un weekend speciale. Siamo i più veloci ed i migliori alla fine” : Decimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno in quel di Silverstone (Gran Bretagna) e per Lewis Hamilton è da sempre un weekend speciale. Idolo di casa e vittorioso nelle ultime quattro edizioni (cinque successi complessivi), Lewis si presenta ai nastri di partenza desideroso di riscatto dopo il ritiro sul Red Bull Ring (Austria). Un ko inatteso che non arrivava dalla corsa in Malesia del 2016 per l’alfiere della ...

A Macugnaga il weekend di chi ama la montagna più vera : Il week end dal 6 all’8 luglio l’appuntamento per chi ama la montagna è a Macugnaga, antico paese Walser ai piedi del Monte Rosa. Una cornice spettacolare sede di una delle feste più antiche e tradizionali delle Alpi: la Fiera di San Bernardo, nata nel Medioevo come appuntamento per le comunità del popolo Walser del Monte Rosa e che, abbandonata, fu ripresa grazie alle decisione della comunità macugnaghese e allo sprone del professor ...

Notte Rosa 2018. A Marinara due eventi velici nel weekend più rosa dell'anno : Nel fine settimana della Notte rosa, nel corso della quale Marinara ospiterà, il 6 e 7 Luglio, due intense serate di spettacoli ed eventi musicali, la nautica sarà ancora al centro dell'attenzione ad ...

F1 – Disastro Mercedes al Red Bull Ring - Hamilton rammaricato ed incredulo : “il weekend più difficile” : Lewis Hamilton commenta rammaricato il suo ritiro durante gli ultimi giri del Gp d’Austria, le parole del britannico della Mercedes Una marea arancione accompagna la vittoria sul circuito del Red Bull Ring di Max Verstappen. Dopo un inizio di stagione complicato, il pilota della Red Bull mette a segno un colpaccio piazzandosi davanti ai due ferraristi: Kimi Raikkonen, giunto secondo sul traguardo del Gp d’Austria e Sebastian ...

Ustica Space weekend : dal 27 al 30 Luglio Eclissi di Luna - Corsi di Astrofotografia e Viaggio nel Cosmo 3D in Sicilia tra “I cieli più belli d’Italia” : Dal 27 al 30 Luglio 2018 sull’Isola di Ustica in Sicilia, presso l’Hotel Village Punta Spalmatore, si svolgerà “Ustica Space Weekend”, un lungo Weekend ricco di attività a contatto con l’astronomia, sotto uno tra “I cieli più belli d’Italia“. Si comincia Venerdì 27 Luglio con l’osservazione con i telescopi dell’Eclissi Totale di Luna. Lo staff di Astronomitaly e il giornalista scientifico Franco Foresta Martin, ospite d’onore ...

Kimi Raikkonen - GP Canada 2018 : “Ricciardo più veloce in partenza - un weekend deludente” : Kimi Raikkonen ha disputato un anonimo GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Ferrari non è mai riuscito a essere in gara e ha chiuso con un sesto posto davvero poco soddisfacente: il pilota ha faticato a esprimere la guida dei giorni migliori, è andato in difficoltà in diverse circostanze, soprattutto in partenza quando ha subito il sorpasso da Dani Ricciardo. Il compagno di squadra Sebastian Vettel ha vinto ...